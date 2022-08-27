«От страховой компании выплат ждать не приходится» 27.08.2022, 0:55

Белорусская автомобилистка столкнулась с проблемой из-за ремонта дороги.

В редакцию Onlíner обратилась читательница Наталья из Полоцка. С ее машиной на днях случилась неприятность: в лобовое стекло с дороги прилетел камень — теперь на стекле скол. «Слышала, что ГАИ вызывать бесполезно. Машина, из-под которой вылетел камень, уехала. От страховой компании выплат ждать не приходится», — огорчается женщина.

Инцидент случился 25 августа около 19:00 на перекрестке улицы Петруся Бровки и улицы 23 Гвардейцев в Полоцке.

— Я возвращалась с работы на машине, и в лобовое стекло из-под встречного микроавтобуса прилетел камень, который оставил большой скол. На этой неделе производился ремонт дороги на этом участке, и вот такой сюрприз меня ждал. Знаков предупреждающих не выставлено, камней вокруг полно, — рассказала Наталья.

В Положении о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденном указом №530, содержится перечень страховых случаев, к которым относится «повреждение имущества в результате ДТП». Однако этим же Положением определены ситуации, которые страховыми случаями не признаются — п. 158 Положения. В частности, указано, что «не считаются страховыми случаями факты причинения вреда выброшенным из-под колеса предметом».

И белорусы бывали в ситуациях, когда страховая компания отказывала в выплате после попадания в стекла камня, прилетевшего с дороги.

В то же время Наталья упомянула про ремонт и про отсутствие предупреждающих знаков. Это может быть ключом к поиску решения. Правда, ГАИ вызвать все же стоило для того, чтобы зафиксировать произошедшее, а также состояние проезжей части в момент инцидента. С этим имело бы смысл попытаться обратится в письменной форме в организацию, обслуживающую участок проезжей части, предложив возместить полученный ущерб. Зачастую гражданская ответственность таких предприятий также застрахована.

Если это не поможет, остается возможность искать правды в суде.

— Владелец поврежденного авто может обратиться в суд в порядке ст. 933 Гражданского кодекса (п. 1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред), — поясняла юрист Татьяна Ревинская. — Логично привлечь к участию в деле в качестве ответчиков водителя, из-под колес автомобиля которого вылетел камень, а также организацию, обслуживающую данный участок дороги.

В любом случае, по ее словам, причиненный ущерб будет подлежать взысканию с виновного лица.

— Для установления такого лица суд будет оценивать все факторы в совокупности: состояние проезжей части, действия обоих водителей, наличие причинно-следственной связи между фактами и ДТП — и в зависимости от установленного принимать решение, — добавила юрист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».