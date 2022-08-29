Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип

29.08.2022, 10:23

3,614

Владимир Халип

В накладе останутся даже удачливые.

Странная новость просочилась в информационное пространство. Тревожная. Невообразимая. И даже сенсационная отчасти. Будто бы в следственных изоляторах соседней, а к тому же еще и союзной России почти закончились свободные места. Эти самые изоляторы уже заполнены на 98 процентов. Как ни крути, а выходит – под завязку. Возможно, увлеклись. Перестарались. Или еще какая-то причина. Так или иначе, но в конечном счете вопрос все тот же, окаянный: как жить?

Кому-то может показаться, что внезапный дефицит до крайности смешон. Но для путинского строгого режима это не досужая шутка, а полноценная трагедия. Если это не фейк, который запустили в сеть неугомонные враги, то намечается вполне реально какой-то катастрофический сдвиг по фазе. Как это могло случиться, что в стране, которая была и остается родиной ГУЛАГа, вдруг возник острый недостаток посадочных мест? Строили-строили, старались и придумывали всякие замысловатые ловушки, из которых даже пронырливой мухе не убежать, а в итоге сами вдруг попали в западню. Куда теперь сажать?..

Перспектива вырисовывается просто апокалипсическая. Приводит конвой к объекту предварительного водворения потенциального злоумышленника, а на дверях всегда гостеприимного СИЗО грубая советская надпись – «Мест нет». И что тогда? Бегать по окрестным дворам, будоражить частников, искать надежную кладовку с висячим замком? Альтернатива в итоге вырисовывается просто ужасная: отпустить бедолагу на волю. Но это уже откровенное издевательство над гордым и строптивым режимом.

Однако при всей несуразности этой подозрительной информации, что-то такое в ней все-таки есть. И просто так мимо тут не прошмыгнуть. Времена не те. Враги кругом. Нагло и вызывающе глядят из каждой щели. Власть старается – сажает и сажает. И на той восточной стороне, и у нас давние союзники взяли слишком резвый старт. А потому возможности приема новосхваченных в местах соответствующих могли вполне естественно иссякнуть. К тому же война идет, которая по версии главнокомандующего до нынешнего дня все еще носит застенчивое название «спецоперация». А потому места посадки снова в дефиците. Карателям всех мастей передышка даже не предвидится. А тут еще возбужденные новым имперским порывом граждане вспомнили о своей почти забытой роли в эскалации массовых посадок. Патриотический подъем в первом военном полугодии настолько высок, что они успели настрочить сто сорок пять тысяч доносов. А это уже массовая мобилизация повальной бдительности граждан. Энтузиазм образца незабываемого тридцать седьмого. Подъем народного духа всегда велик и непостижим. Но как бы ни развивались события, а в итоге возникает все тот же мрачный вопрос: а куда сажать?

Очень похоже, что внезапный инцидент с отсутствием свободных мест не какая-то досадная случайность, а вполне логичная закономерность. Своеобразное нарушение баланса и проблема особой государственной важности. Тупик очевиден. И на этом фоне просто невозможно не заметить, как быстро и динамично решаются подобные вопросы в нашей процветающей стране. Еще в декабре 2010 года, едва только подошли тут к судьбоносным выборам, как руководству уже стало понятно, что в срочном порядке придется решать проблему с массовыми посадками. И выход нашли мгновенно. Просто «американка» и прочие заведения подобного типа позвали умельцев, и те из обычных досок сколотили наспех некое подобие шконок. Заталкивай креативное изделие под нары и жди спокойно новых обитателей. И какие у государства тут могут быть проблемы?

Разве что одна – как совладать с народной инициативой, бьющей через край? Вот официальные профсоюзы вроде бы традиционное мероприятие затеяли. Восьмой республиканский турслет. Никакой официальщины. Только состязание. Инициатива масс. Повальный креатив. А команда Белорусского профсоюза работников транспорта и связи вообще всех превзошла в творчестве и выдумке. Оформила свою площадку на этом слете в броском стиле тюремного лагеря. А что – клево! Могучие ворота, вышки с вертухаями, жратва за решеткой. И конечно же нары. Никакой тесноты. Чем не выход для восточных соседей с их странными проблемами дефицита посадочных мест. Подхватывай идею, разворачивай лагерь в пустынном захолустье и любуйся в сумерках мотками светоидной колючей проволоки. Дешево и сердито.

И вообще мы хорошо устроились на краю этой войны. Где-то полыхает. Гибнут люди. А тут горячий только август. И грозные вроде бы санкции как бы в стороне. Финансовые потоки уже не те, но еще не иссякают. Туристы в массовом порядке к нам хлынули с востока. Балдеют от счастья. Тут банковские карточки можно завести. «Зара» не закрылась. Даже «Макдональдс» все еще работает! И много прочих мелких и приятных неожиданностей. Это местные риэлторы в новых условиях слегка подсуетились. Креативные ребята. Повсюду по традиции они втюхивают всякое жилье. А тут воинственному соседу предложили снять не какой-нибудь домик в лесу, а огневые позиции для запуска ракет. Перспективная вроде бы сделка. В итоге можно что-то даже получить. Внушительную сумму. Или по рогам. От соседей близких и более далеких. Это как повезет.

Однако уже заканчивается август. Уходит лето. Проходит все. Продолжается только война. Но рано или поздно закончится и это. Вернутся из безумного похода его участники, злые и усталые. Раненые. Искалеченные. Обманутые и почти чужие. Вернутся в свои заброшенные села и депрессивные города. Компенсация за все пережитое будет быстро растрачена, пропита, отжата всякими хмырями. И даже удачливые мародеры, которым в том походе больше повезло, останутся в накладе. Краденое золотишко разойдется на бессмысленные взятки. Трофейный унитаз засорится непременно. А добытая в боях собачья будка окажется никому ненужной, потому что любимый песик без присмотра давно сдох. И останется у всех надолго разве только злоба, досада и жажда лютой мести. Тут и сомневаться нечего – вернутся многие с оружием. Никакие запреты и обыски в пути тайные потоки всякого военного железа не укротят и не остановят. Непременно что-то аныкают, притырят. Сохранят на черный день.

И однажды такой день наступит. В России так всегда бывало после бездарных войн и внезапных потрясений. А когда станет уже совсем невмоготу, где-то снова бабахнет громогласно неведомо откуда возникшая «Аврора». Или протарахтит какой-нибудь лихой броневичок с картавым оратором на башне. И все начнется сначала. А власть, новая или все та же старая, будет решать по-прежнему все тот же вечный российский вопрос.

Куда сажать?

Владимир Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».