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Ученые рассказали о ритуальной игре в мяч индейцев майя

  • 3.08.2022, 12:52
Ученые рассказали о ритуальной игре в мяч индейцев майя

Игрой тлачтли индейцы часто разрешали внутренние споры и внешние конфликты.

В мексиканском штате Чьяпас в древнем городище Тонина нашли склеп в пирамидальном храме Солнца. В нем хранились больше 400 сосудов с человеческим прахом, резиной, корнями растений и древесной золой. Вероятно, останки принадлежали высокопоставленным индейцам. Их использовали для изготовления мячей, пишет N+1.

Ритуальная спортивная игра в мяч среди народов доколумбовой Мезоамерики называлась тлачтли. Считается, что она символизировала культ плодородия, а перемещение мяча по полю — движение Солнца или Луны.

Игроки должны были взять под контроль тяжелый четырехкилограммовый мяч из каучука и с помощью своих бедер (ног, локтей или бит) направить его в зону противников или забросить в одно из колец на противоположной стороне площадки.

Игрой тлачтли индейцы часто разрешали внутренние споры и внешние конфликты. Состязание могло заменить войну или вооруженное столкновение.

С III века появляются свидетельства связи тлачтли и человеческих жертвоприношений. Ее подтвердили и находки в склепе храма Тонины. Микроскопический анализ показал, что индейцы действительно использовали прах кремированных людей в процессе вулканизации. Из полученной резины делали мяч для тлачтли.

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