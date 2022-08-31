В NASA показали, как выглядит солнечное затмение на Марсе 3 31.08.2022, 12:02

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Оно очень отличается от затмения на Земле.

Подобно Земле, Марс испытывает моменты, когда его луны отбрасывают тени на его поверхность. Но «затмения» на Марсе, снятые марсоходами NASA Opportunity, Curiosity, а теперь и Perseverance, сильно отличаются от земных. Об этом пишет Sciencealert (перевод — lenta.ru).

Луны Марса Фобос («страх» на древнегреческом языке) и Деймос («ужас») вращаются вокруг Марса каждые 7,65 и 30,35 часов соответственно, что относительно мало по сравнению с 27-дневным оборотом Луны Земли. Они также намного меньше, чем Луна, и значительно более шероховатые — маленькие лунообразные, а не красивый круглый диск, который мы видим так ярко сияющим в нашем ночном небе.

Технически эти события не являются затмениями, как мы их наблюдаем, а транзитами, которые никогда полностью не блокируют солнечный свет. Когда бугристые спутники Марса проходят между Солнцем и наблюдателями на марсианской поверхности, они не покрывают звезду так полно, как это может сделать Луна отсюда, на Земле.

На Марсе ученые также могут использовать затмения для получения новых знаний. Они могут связать движение Фобоса с его гравитационным воздействием на Марс и использовать эту информацию для понимания загадочных марсианских внутренностей.

Не говоря уже о том, чтобы предсказать возможную судьбу Фобоса. Луна все ближе и ближе приближается к Марсу и однажды станет настолько близкой, что гравитация Марса разорвет ее на части. Тогда, считают ученые, на красной планете временно появится кольцо из кишок Фобоса.

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