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Лукашисты запаниковали в Пинске

  • 4.08.2022, 8:01
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Лукашисты запаниковали в Пинске

В городе прошло не менее пяти «политических» задержаний.

Во вторник в Пинске произошло не менее пяти «политических» задержаний. Об этом сообщают правозащитники «Брестской весны».

Среди задержанных 2 августа пинчан — Алесь Романович и Денис Седых, которых раньше силовики уже забирали неоднократно.

У всех задержанных были проведены обыски. По предварительной информации, одному человеку грозит уголовное дело по статье о разжигании вражды.

Напомним, в июле подобные «зачистки» прошли в других полесских городах — в Дрогичине и Иваново, а затем в Мозыре, Хойниках, Наровле.

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