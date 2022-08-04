Лукашисты запаниковали в Пинске 4.08.2022, 8:01

6,402

В городе прошло не менее пяти «политических» задержаний.

Во вторник в Пинске произошло не менее пяти «политических» задержаний. Об этом сообщают правозащитники «Брестской весны».

Среди задержанных 2 августа пинчан — Алесь Романович и Денис Седых, которых раньше силовики уже забирали неоднократно.

У всех задержанных были проведены обыски. По предварительной информации, одному человеку грозит уголовное дело по статье о разжигании вражды.

Напомним, в июле подобные «зачистки» прошли в других полесских городах — в Дрогичине и Иваново, а затем в Мозыре, Хойниках, Наровле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».