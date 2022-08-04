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В Беларуси объявлен еще один дефолт

  • 4.08.2022, 12:13
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В Беларуси объявлен еще один дефолт

Режим не выполнил обязательства по еврооблигациям.

Агентство S&P Global Rating признало дефолт по белорусским еврооблигациям. Ранее оно объявило, что будет готово к подобному рейтинговому действию, если валютные выплаты по выпуску с погашением в 2027 году, не будут произведены до конца июля.

«Правительство Беларуси не смогло выплатить июньский купон по своим еврооблигациям 2027 года в указанной валюте, долларах США, в течение предусмотренного договором льготного периода. Поэтому мы понизили кредитный рейтинг эмитента Беларуси в иностранной валюте с «CC/C» до «SD/SD» (выборочный дефолт) и рейтинг выпуска облигаций 2027 г. до «D» (дефолт) с «CC», — говорится в заявлении агентства.

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