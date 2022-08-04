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Генерал СБУ: США могли бы ликвидировать Путина так же, как лидера «Аль-Каиды»

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  • 4.08.2022, 16:40
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Генерал СБУ: США могли бы ликвидировать Путина так же, как лидера «Аль-Каиды»

Американские спецслужбы подтвердили свои безграничные возможности.

Теоретически спецслужбы США способны ликвидировать президента России Владимира Путина так же, как лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири.

Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире телеканала «Эспрессо».

«Теоретически американские спецслужбы способны поступить с Путиным так же, как с лидером «Аль-Каиды» Айманом аз-Завахири. Но надо понимать, что та система ПВО, которая защищает Путина, а также переносные ЗРК и система радаров - могут предотвратить ликвидацию этого террориста», - отметил Ягун.

По его словам, операция по ликвидации аз-Завахири подтверждает безграничные возможности спецслужб США.

«Представители спецслужб США рассказали, что следили за аз-Завахири в Кабуле много дней, изучили его график и знали привычки. А также использовали ракеты, которые были оснащены не взрывчаткой, а специальными лезвиями для ликвидации террориста. Эта уникальная спецоперация, которая длилась не один день, подтверждает, что возможности американских спецслужб пока фактически безграничны», - подчеркнул генерал.

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