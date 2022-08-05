Археологи нашли древний храм бога Ра вблизи Каира 5.08.2022, 12:52

Египет не перестает удивлять.

Археологи обнаружили руины 4500-летнего храма, посвященного египетскому богу солнца Ра, на месте Абу-Гураба, примерно в 20 км к югу от Каира, пишет «Новое время».

Храм был построен где-то во времена правления пятой династии Древнего Египта (примерно с 2465 г. до н.э. по 2323 г. до н.э.) .

Массимилиано Нуццоло, соруководитель археологических раскопок и научный сотрудник Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук в Варшаве, определил этот период как эпоху расцвета культа бога Солнца.

Недавно обнаруженный храм солнца был построен из сырцовых кирпичей и имел размеры 60 на 20 м.

«Все стены этого здания были оштукатурены в черно-белый цвет, а еще там есть красной и синей росписи», — сказал Нуццоло.

Археологи не уверены, какой фараон начал строительство храма Солнца, но, скорее всего, это был либо Шепсескаре, либо Ранефереф.

В будущем специалисты планируют лучше изучить свою находку, и, возможно, узнать об обрядах, проводившихся в этом храме.

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