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Украинские артиллеристы уничтожили две вражеские САУ «Акация» в Донецкой области

  • 5.08.2022, 13:35
Украинские артиллеристы уничтожили две вражеские САУ «Акация» в Донецкой области

По позициям оккупантов нанесли мощный удар.

В Донецкой области украинские артиллеристы уничтожили две самоходные артиллерийские установки «Акация» российской армии.

Об этом сообщает 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило.

«Наша прекрасная украинская земля в Донецкой области, из которой успешно выжгли две САУ 2С3 «Акация». Работа выполнена 43 отдельной артиллерийской бригадой имени гетмана Тараса Трясило и нашими побратимами из 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича», – говорится в сообщении.

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