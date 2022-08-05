Израиль в ходе операции ликвидировал главаря «Исламского джихада» 5.08.2022, 18:38

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Информацию Израиля подтверждают и палестинские СМИ.

Армия обороны Израиля в ходе операции «Рассвет» ликвидировала главаря террористической организации «Исламский джихад» Тайсира Джабари.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что по оценкам военных, в ходе первой волны ударов по позициям в секторе Газа ликвидировано от 10 до 20 террористов. В общей сложности истребители и боевые дроны поразили шесть объектов «Исламского джихада».

В ходе ударов в северной части региона погиб главарь Тайсир Джабари. Информацию об этом подтверждают и палестинские СМИ.

Армия обороны Израиля развернула систему «Железный купол» возле Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы на случай ответных ударов.

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