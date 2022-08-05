Зеленский призвал к жестким санкциям против РФ за обстрелы Запорожской АЭС
- 5.08.2022, 23:27
Также президент Украины призвал признать РФ государством–спонсором терроризма.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал к введению жестких санкций против всей российской атомной отрасли за обстрелы оккупантами Запорожской АЭС.
Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
«Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды за день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора», – отметил президент Украины.
Он подчеркнул, что Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС.
«И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством – спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от Росатома до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии», – сказал Зеленский.