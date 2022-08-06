В Гомель прибыл «особенный» самолет РФ 2 6.08.2022, 8:11

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Борт прилетел скрытно.

В пятницу вечером, 5 августа, в белорусском Гомеле приземлился российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 (регистрационный номер RA-76604). Он мог привезти новую партию ракет, которые оккупанты запускают по Украине с территории Беларуси.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на белорусские Telegram-каналы. Белорусы отследили перемещения грузовиков с ракетами в районе аэропорта «Гомель» и военного аэродрома «Зябровка».

«Самолет прилетел скрытно – его прибытие не отображалось на публичных сервисах отслеживания авиаперелетов», – отмечает местное издание «Флагшток».

Борт прилетел из Пскова (РФ) и приземлился в Гомеле примерно в 20:26. Спустя полтора часа недалеко от аэропорта в районе агрогородка Красное были замечены два трала, которые перевозили ракеты для ЗРК С-300/400. Вероятно, именно их могли доставить из РФ по воздуху.

«Тралы в сопровождении ГАИ и ЗИЛа ВС РФ с опознавательным знаком «V» повернули с улицы Гомельской на трассу М5 в направлении Минска. Но нельзя исключать, что направляются они совсем не в Минск, так как это дорога далее пересекает трассу М8, по которой прямой маршрут на аэродром «Зябровка», где сосредоточен воинский контингент ВС РФ», – сказано в сообщении.

Доказательством того, что тралы с ракетами ехали именно из аэропорта является то, что примерно в 15:30 они пустыми проехали по Гомелю в сторону аэродрома. Вместе с ними передвигался и кран, который может использоваться для погрузки груза с или на машины.

Около 22:45 российский самолет улетел обратно в Псков.

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