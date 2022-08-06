Полк Калиновского увеличится в десятки раз 20 Артем Черников

6.08.2022, 8:22

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Лукашисты уже начали бежать с рабочих мест.

Пока лукашисты занимаются полным уничтожением национальной идентичности белорусов, сами белорусы готовятся защищать свою землю от двойной оккупации. Суть в том, что, захватив силовым методом власть, Лукашенко не старался сделать жизнь белорусов лучше, наоборот, за прошедшие два года он в разы ухудшил все показатели в экономике. Вместо укрепления своей политической позиции методами повышения зарплат, увеличения количества рабочих мест, улучшения всех социальных показателей он занялся репрессиями, в результате чего нарвался на крупнейшие санкции, которые вынудили его урезать финансирование любой из сфер. В итоге народ обозлился еще больше.

Безусловно, в стране, где силовики заставили всех замолчать, мирные уличные протесты стали практически невозможными. Но как показал белорусский опыт, надолго их не хватит. Страх перед полком Калиновского сковывает весь силовой блок страны. Лукашисты же прекрасно знают о своем провале в 2020 году. Они осведомлены, что в полку Калиновского воюют за свободу, в том числе, люди прошедшие протесты 2020 года, а так же есть и те, кто застал «Плошчу - 2010». Украинский опыт показал, что когда люди защищают свою свободу, никакое оружие их не остановит.

В воинских частях белорусские военные, просматривая новости в украинских медиа, вспоминают свои учения, где ничего, кроме палаточного городка с выпивкой и имитацией бурной деятельности, они не видели. И тут такой пример: отважные белорусские солдаты, смелые и сильные духом, которые имеют реальный боевой опыт, которые ценят в первую очередь справедливость и честь. Среди военных возникает серьезный вопрос: «А в правильной ли армии я служу?»

Милиция, омоновцы и прочие бандиты, защищающие Лукашенко, и вовсе начали бежать с рабочих мест. Известно, что в маленьких городах Беларуси помимо того, что на службу не приходят новые лица, режим продолжает терять опытных сотрудников. Крысы, чуя неладное, бегут с корабля первыми. Ведь выйти против полка Калиновского, - не женщин избивать на улицах города.

Практически каждый белорус, который был на улицах городов, каждый, кого коснулась машина репрессий, будет помогать полку Калиновского или вовсе станет его полноценным бойцом. Заводчане, медики, военнослужащие, белорусы, которые были вынуждены эмигрировать в другие страны - это огромная сила, которая два года не потеряла впустую, а научилась доблести и чести. Каждый белорус защищающий свободу - это практически участник полка Калиновского. Объединив усилия, мы не оставим и следа от диктатуры на нашей земле!

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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