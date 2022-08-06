Сплошное надувательство: водители проверили точность манометров на белорусских АЗС 7 6.08.2022, 10:22

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Эксперимент продемонстрировал неожиданные результаты.

Сегодня компрессоры есть на многих АЗС, и это значительно упрощает жизнь автомобилистам: собственный компрессор становится попросту не нужен, особенно если говорить исключительно о городской эксплуатации авто. На заправки заезжать время от времени все равно необходимо, так почему бы не воспользоваться возможностью проверить давление в шинах и подкачать их при необходимости. Но не все так просто.

У многих компрессоров есть слабое место – манометр. Если врут даже отдельные манометры из магазинов, то можно ли доверять им на заправках? И избыточное, и недостаточное давление в шине не сулит ничего хорошего. Доехать до места назначения, конечно, можно, но давление напрямую влияет на управляемость, расход топлива и износ самой шины.

С такими мыслями журналисты abw.by проехали по АЗС одного из региональных городов и проверили точность манометров, которыми оборудованы компрессоры на заправках.

Накачать или перекачать?

Методика проверки простая. В качестве испытуемого выступила «запаска», давление в которой статично в течение дня и не зависит от пройденных на авто километров. В качестве контрольного манометра – прибор родом из СССР, который, несмотря на возраст, оказывается все еще точнее даже современных «коллег» из потребительского сегмента. Выдвигаемся на АЗС!

Запасное колесо к тому же на самом деле требовало подкачки: 1,5 бара и несколько лет без эксплуатации и проверок давления все же сказываются на нем не самым лучшим образом. Здесь бы впору порассуждать о своевременном его обслуживании в принципе, с заменой вентиля и контролем состояния, но… На практике так поступают немногие. Даже в случае использования спущенной «запаски» ее в любом случае должно хватить до ближайшего компрессора на АЗС, а то и до шиномонтажа.

Выставляем 2 бара на табло компрессора и покорно ждем – автоматика сделает все за нас. После появления на экране заветных цифр 2.0 компрессор уведомил, что свою работу выполнил. Проверяем контрольным манометром – и правда, теперь в запасном колесе необходимые 2 бара. Аналоговый манометр компрессора на АЗС, правда, с этим не совсем согласен – он сигнализирует о давлении 2,1 бара.

Едем дальше. На следующей АЗС компрессор и манометр старого образца – никаких поблажек в виде автоматической подкачки не будет. Хорошо, что хотя бы фиксатор на шланге исправен. Если компрессор качает самостоятельно, то придержать шланг не проблема, а вот одновременно нажимать на кнопку подкачки и удерживать фиксатор без помощника уже не выйдет. Но сейчас все хорошо, за исключением разве что одной проблемы – манометр показал в шине давление 1,6 бара. Как так, ведь мы ехали от предыдущей АЗС не более 5 минут! Верим ему на слово и доводим давление до 2 бар.

Контрольная проверка – а шина-то перекачана… В зеркале заднего вида замечаем автомобилиста, который как раз решил подкачать колеса. Кажется, его ждет небольшой обман.

Следующий компрессор уже современный. С его точностью никаких сюрпризов не возникло. Сколько выставили – столько и получили. Быстро, удобно, честно. Побольше бы таких!

Следующая АЗС оснащена механическим манометром. Несмотря на некоторые опасения, точность оказалась в полном порядке. Как и на следующей АЗС с более современным образцом компрессора.

Дальше – еще один представитель уходящей эпохи, после общения с которым автомобилисты рискуют уехать с избыточным давлением. Манометр показывает 1,8 бар. Накачиваем до желаемых 2 бар – получаем фактически избыточные 2,2.

Финальный «наддув»

Пока лидируют точные манометры, но что нас ждет на оставшихся трех АЗС? Их манометры радуют – все честно. Один компрессор так и вовсе оказался образцово-показательным: давление на электронном табло и на аналоговой шкале полностью совпадает.

Наконец, последний участник эксперимента. Такой манометр мы уже видели несколько АЗС назад. Но здесь прибор оказался не настолько точным и соврал о давлении с превышением на 0,2 единицы.

Наш вердикт

Из 12 посещенных АЗС компрессорами оборудовано девять: шесть из них оказались честными, три – привирали. Причем с электронными манометрами проблем не возникало в принципе. Поэтому вывод прост: при наличии выбора отдавать предпочтение лучше им, в остальных случаях давление желательно контролировать собственным прибором. Тем более что эта вещь все же должна присутствовать в автомобиле – давление время от времени нужно проверять.

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