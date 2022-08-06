Вирус из кремлевской пробирки 1 Владимир Пастухов

6.08.2022, 19:51

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Владимир Пастухов

Хотят ли русские войны?

Екатерина Шульман в интервью Delfi не согласилась со мной в том, что в российских массах существует запрос на войну.

Тут, конечно, и вопрос был поставлен не совсем корректно. Почему-то вспомнился анекдот. «Любите ли вы помидоры?» - «Есть – да, а так – нет». То же и с войной. Хотят ли русские войны? Они хотят с помощью войны получить Крым, Донбасс, Одессу и дальше кое-чего по мелочи, а так - нет. Хотят ли русские войны, надо сегодня спрашивать не у русских, а у украинцев…

Безусловно, в очень узком смысле слова запрос на войну как таковую есть разве что у друзей Стрелкова по движению реконструкторов, у остальных есть запрос на реваншизм, имперскость, милитаризм и прочие штучки. Русские, может быть, и не хотят войны, но с легкостью допускают ее как легитимное средство достижения того, что входит теперь в обязательный комплект «новой русской мечты».

Представление о том, что война случилась исключительно как следствие «изоляции политического лидерства» от общества (видимо, эвфемизм, скрывающий общепринятое «улетел в астрал") будет с радостью поддержано в среде «гибридных русских", надеявшихся пересидеть «гибридную войну» и пройти между струй путинского неототалитаризма.

Боюсь, однако, что российская интеллигенция гораздо больше изолирована от реального русского общества, чем пресловутое российское «политическое лидерство» (привычно не называемое по имени). Оно-то как раз хорошо знает и чувствует настроения массы. Оно идет нога в ногу с массой. Другое дело, что надо делить предрасположенность к болезни и саму болезнь.

Есть люди, особо уязвимые для ковида, но, пока не появился на горизонте вирус, эта уязвимость никак не проявляла себя. Русская масса была предрасположена к войне, но эта война могла бы и не случиться, если бы вирус вовремя не выпрыгнул из кремлевской пробирки. Путин спровоцировал болезнь, он триггер войны, но не ее глубинная причина.

Владимир Пастухов, Telegram

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