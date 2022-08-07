Ученые: Бонобо проявляют эмоции как человеческие дети 7.08.2022, 10:13

Обезьяны пользуются этим, чтобы влиять на поведение окружающих их сородичей.

Долго считалось, что приматы, за исключением человека, не контролируют проявления эмоций и в этом отношении ведут себя как маленькие дети. Однако новое исследование, проведенное учеными из Даремского университета (Великобритания) показало, что это далеко не так: обезьяны не просто проявляют эмоции по желанию, но и пользуются этим, чтобы влиять на поведение окружающих их сородичей.

Исследование опубликовано в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society.

Исследователи изучили поведение более чем сорока карликовых шимпанзе, или бонобо, в приюте для осиротевших бонобо в Демократической Республике Конго. Они обратили внимание на то, как обезьяны, подвергшиеся атаке сородичей, демонстрируют стрессовое состояние и как реагируют на это другие бонобо.

Оказалось, что когда пострадавшие бонобо издают особые сигналы, напоминающие плач детеныша (они надувают губы, хнычут или даже впадают в истерику), проходящие мимо сородичи чаще садятся рядом и начинают их утешать. При этом, если «плачет» взрослый, он почти сразу успокаивается, а вот молодой бонобо может еще долго продолжать хныкать.

Помимо сиюминутного утешения у такого поведения есть и далеко идущие последствия: оказалось, что взрослые бонобо менее склонны повторно нападать на сородича, если после конфликта тот «расплакался как ребенок».

Также бонобо оказались способны «чувствовать аудиторию»: они тем чаще кричат, чем больше находится рядом сородичей, и, напротив, почти никогда не плачут, если рядом нет никого, кто мог бы их утешить.

Результаты исследования показывают, что выражение эмоций — не просто показатель внутреннего состояния, но и мощный социальный инструмент, с помощью которого можно повлиять на поведение сородичей или даже предотвратить попадание в неприятную ситуацию в будущем.

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