Эксперт: Россияне воюют в стиле орков 7.08.2022, 10:35

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Глен Грант

Полковник Глен Грант рассказал, как их одолеть на поле боя.

Одна из проблем оккупационной армии РФ заключается в том, что россияне недостаточно сообразительны. На поле боя они используют лишь свое превосходство в численности.

Об этом военный эксперт, полковник Глен Грант сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«На юге россияне опасаются контратаки. Поэтому они перебрасывают пехоту с востока на юг, ведь это единственный ресурс. Единственным ответом русских остается артиллерия и ведение войны в стиле монгольской орды или орков. Если они хотят сдержать украинские войска в районе Херсона, то считают, что должны завезти туда как можно больше орков и расположить их на поле боя», - пояснил он.

По словам Гранта, украинским защитникам надо перестать сражаться с захватчиками лицом к лицу, а обойти их с тыла.

«Лучший способ победить их - это окружить и создать котлы. При таком развитии событий они сразу сдадутся. В этом нет сомнений. Ведь это не люди, которые воюют за свою страну. Они воюют за деньги, а те, кто воюет за деньги, обычно не хотят умирать», - добавил эксперт.

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