Бойцы ВСУ ликвидировали «бучанских палачей» из Хабаровска 6 7.08.2022, 10:59

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Уничтожено 44 оккупанта.

В результате боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили десятки оккупантов из состава 64 отдельной мотострелковой бригады РФ, которая принимала участие в пытках украинцев в Буче Киевской области.

Фото с ликвидированными в Украине рашистами из Хабаровска опубликовал в Telegram журналист Роман Бочкала.

Он уточнил, что на стенде появилось 44 фамилии уничтоженных в Украине оккупантов, согласно подписи это «1/10 часть всех погибших личного состава».

«В ВК выложили фотографию одного из стендов с уничтоженными россиянами из 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровска. Они участвовали в пытках в Буче. На стенде 44 фамилии, большинство из них еще не попадали в СМИ», – отметил Бочкала.

Он также добавил, что судя по всему личный состав бригады, совершавшей военные преступления в Киевской области, уничтожен практически полностью.

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