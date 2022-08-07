Доктрина Путина оказалась «на дне» Виталий Гинзбург, kasparov.ru

7.08.2022, 11:33

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Но есть и хорошие новости, которые внушают оптимизм.

Нарочито величественная процедура подписания В.Путиным «Морской Доктрины» наглядно подчеркнула, что это сделано прямо пропорционально запросу на величие и обратно пропорционально здравому смыслу. Ведь если набраться терпения и ее внимательно прочитать, то сразу становится ясно, что единственное бесспорное положение Морской Доктрины – это ДНО. Как морское, так и океанское. А все остальное в ней соткано из одних противоречий.

МОРСКОЕ ДОКТРИНЕРСТВО

Первое, что бросается в глаза после прочтения Доктрины – полная потеря управления Россией. И это свидетельство самого большого риска, исходящего от современной России, пребывающей в состоянии ПЯТЬ ДЕ.

Такого рода документы поднимаются на поверхность из недр глубинного государства.

В представленном виде она не могла быть согласована ни в МИДе, ни в Минфине, ни в Минпромторге, ни в МО. По одной простой причине. Цена этой доктрины от нескольких бюджетов страны до нескольких ВВП. При том, что основные затраты возложены на государство. А эффект при этом более чем сомнителен.

Следовательно эта доктрина всплыла на поверхность непонятно откуда. Злые языки могут даже предположить, что из всем известного чемоданчика.

На чем основаны мои утверждения?

Я, даже при поверхностном анализе Доктрины, насчитал не менее десяти серьезных внутренних противоречий в этом документе, делающих его бессмысленным в практическом плане.

Это противоречия между целеполаганием, целесообразностью, возможностями, существующими международными обязательствами и практическими действиями российской власти.

Естественно, что этому следует посвятить отдельный SWOT-анализ для того, чтобы на его основе какой-либо психиатр дал оценку психического здоровья тех, кто в это верит, кто это пропагандирует, кто это писал, а самое главное – подписанта.

Россия, занимая 12 место среди экономик мира, претендует на сохранение статуса великой морской державы и ее интересы согласно Доктрины распространяются на весь Мировой океан. При этом она обеспокоена доминированием НАТО.

Обратимся к первоисточнику.

Сейчас по штату в составе ВМФ РОССИИ всего:

9 надводных кораблей первого ранга( океанской зоны). В т.ч.2 из них в ремонте.

3 ракетных крейсера. 2 старше 34 лет в строю, одному – 24 года, и он построен по проекту 70-х годов.

4 эсминца. Один – 29 лет в строю, три – старше 30 лет.

Больше ничего в этом классе нет и не строится.

Дальняя морская зона – фрегаты. По штату 23. В т.ч.:

– 3 старше 40 лет.

– 6 старше 30 лет.

– 4 в достройке.

– 2 в ремонте.

– 8 новые.

Корветы – это корабли ближней морской зоны в составе ЧФ и БФ.

На флоте существует норматив: треть в походе, треть занимается боевой подготовкой, треть, как правило, ТО и ремонт.

Военно-морское присутствие и демонстрацию флага как правило осуществляют надводные корабли. Что в таком случае может быть в океанах?

В советское время каждый из четырех флотов имел возможность сформировать оперативную эскадру для действий в Мировом океане.

Сегодня такой возможности у них нет и одну оперативную эскадру может формировать только весь ВМФ России. И то, до тех пор , пока не списаны корабли Первого ранга.

Подводный флот:

АПРК – 11;

5 новых;

1 – старше 40 лет;

5 – старше 30 лет;

АПЛ ( Многоцелевые или с КР) – 25;

5 – новых;

1 – старше 20 лет;

19 – старше 30 лет.

Иррациональная стратегия развития флота не соответствует ни финансово-экономическим, ни технологическим возможностям страны. Сегодня в России есть возможности строительства только кораблей ближней морской зоны и, как исключение, дальней. Причем строительство нетехнологично и с большими сроками строительства.

Зачем в таком случае строить и поддерживать такую структуру флота, если страна не в состоянии обеспечить свои интересы в Мировом океане надводными силами и морской авиацией?

Морская авиация – это отдельный вопрос. Там уровень деградации еще выше. Для обеспечения присутствия в мировом океане необходимы современные десантные суда (с этим еще хуже) и морская пехота, которая не может действовать без поддержки морской авиации. ВМФ России не в состоянии осуществить подобные операции даже в ближней морской зоне.

Для действий в дальней морской или океанской зонах авиационную поддержку морской пехоты осуществляет авиация авианосцев или вертолетоносцев. Таких кораблей в России вообще нет.

Доктрина очень детально прописывает жизненно важные интересы России в Арктике и развитие СМП. И одновременно декларируется задача сохранения его в качестве внутреннего водного пути. Кто и каким образом объяснит как это сочетается?

Как следует понимать положения Доктрины о Черноморских и Балтийских проливах в свете международных обязательств? Разумеется без доктора.

«Пилите Шура, они золотые».

Доктрина предусматривает создание производственных мощностей для строительства крупнотоннажных судов и кораблей, включая авианесущих. При этом ставятся задачи по сохранению государственного контроля в судостроении одновременно с инновационным развитием и сохранением инвестиционной привлекательности отрасли.

Какой специалист в области экономики и психиатрии может это объяснить?

Я как инсайдер проекта дальневосточного центра судостроения могу всех успокоить:

НИКАКИХ АВИАНЕСУЩИХ КОРАБЛЕЙ ТАМ НИКТО В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ НЕ ПОСТРОИТ.

В настоящее время осуществляется макетное проектирование российского авианосца.

Технологий для его строительства нет. Потребности у флота в нем тоже нет. Но есть предварительный бюджет – триллион рублей.

Вышеупомянутые планы по превращению СМП в нечто реальное также требуют триллион рублей.

Плюс независимая от мировых российская спутниковая навигационная система.

Плюс создание отечественной высокоскоростной САПР для судостроения.

И это при том, что человека, который пытался предложить нечто подобное довели до смерти в СИЗО «Кресты».

Я уже молчу о том, что услуги по бурению на шельфе для Газпрома предлагает сын бывшего руководителя Конторы Глубокого Бурения Патрушев, несмотря на уход из России четырех западных нефтегазосервисных компаний.

А про необходимость развития ГЛОНАСС в Антарктиде и говорить нечего.

Мне кажется, что здесь все ясно.

Я конечно могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что отдельным деятелям российского ОПК стало тесно в апартаментах площадью 5000 кв.м. и стоимостью в пол-фрегата и принято решение обзавестись жильем стоимостью в крейсер.

Но есть и хорошие новости.

Следуя Доктрине, Россия намерена бороться с терроризмом и пиратством на море.

В этом нет сомнений.

Ни один пират или террорист не сравнится с захватом украинских кораблей в Керченском проливе, демонтажем с них унитазов и применением ракет по мирным украинским гражданам.

В завершение можно вспомнить героев популярной советской кинокомедии.

«Невозможно работать. Вы даете нереальные планы. Это, как его, волюнтаризм».

Что-то подсказывает, что судьба Доктрины и ее подписантов сложится таким же образом, как и героев этой комедии.

Только это и внушает оптимизм.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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