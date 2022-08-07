Эрдоган снова унизил Путина на встрече в Сочи 6 7.08.2022, 12:55

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фото: reuters

Президент Турции отказался от совместной пресс-конференции, не пил воду и не остался на ужин.

Российское издание «Коммерсант» сообщило, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина в Сочи прошла не плану. Запланированной пресс-конференции по итогам не произошло, а сам лидер Турции опасался пить и есть в России.

Издание сообщило, что российская сторона согласилась на то, что Тайип Эрдоган не будет сдавать анализы по прибытии в Сочи, «но хотя бы видимость дистанции» будет держать и не будет дышать на Владимира Путина.

В свою очередь, последний не ответил на троллинг турецкого президента в Иране. Пришел вовремя и всячески показывал свое расположение к «большому другу» из Турции.

Сами переговоры длились около 4 часов. Как наедине, так и с участием членов делегаций.

«И это носило хаотичный характер. Президенты время от времени звали к себе кого-то из тех, кто им потребовался, и потом отпускали, продолжая говорить один на один. По информации «Ъ», глава Чечни Рамзан Кадыров, который олицетворяет на таких встречах мусульманскую часть России, в ходе переговоров не был востребован лидерами и был задействован в кулуарах», — сообщил журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

В тоже время, на переговорах отказались от расширенной части с участием всех членов делегаций, как и традиционного в таких случаях вступительного слова перед журналистами.

«Как только переговоры закончились, Реджеп Тайип Эрдоган и члены его делегации улетели домой. По информации «Ъ», турецкий президент не остался даже на приготовленный ужин (как и в Иране две недели назад), а во время четырехчасовых переговоров обходился чаем и кофе», — сообщило российское издание.

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