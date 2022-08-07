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Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с президентом Евросовета

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  • 7.08.2022, 15:43
Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с президентом Евросовета
Владимир Зеленский

Президент Украины призывает наложить санкции на российскую атомную отрасль и ядерное топливо.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ядерный терроризм России и действия российских оккупантов на Запорожской АЭС с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«Поговорили с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Рассказал ему об обстановке на поле боя, в том числе на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества — санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо», — написал Зеленский.

По его словам, во время разговора было положительно оценено начало экспорта украинского зерна по морскому пути.

«Скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и другим мерам. Указал на важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины», — подытожил Зеленский.

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