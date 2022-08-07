Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с президентом Евросовета 2 7.08.2022, 15:43

Владимир Зеленский

Президент Украины призывает наложить санкции на российскую атомную отрасль и ядерное топливо.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ядерный терроризм России и действия российских оккупантов на Запорожской АЭС с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

Talked with @eucopresident Charles Michel, told about the situation on the battlefield, in particular at the Zaporizhzhia NPP. Russian nuclear terror requires a stronger response from the international community - sanctions on the Russian nuclear industry and nuclear fuel. (1/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2022

«Поговорили с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Рассказал ему об обстановке на поле боя, в том числе на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества — санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо», — написал Зеленский.

По его словам, во время разговора было положительно оценено начало экспорта украинского зерна по морскому пути.

«Скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и другим мерам. Указал на важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины», — подытожил Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».