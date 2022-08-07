Новая ракета для HIMARS сможет уничтожать корабли 7.08.2022, 17:27

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Ракета PrSM с дальностью поражения цели до 650 километров должна заменить ATACMS.

Пока Украина ждет решения по поставкам ракет ATACMS дальностью поражения целей до 300 километров, США активно работают над новой, более мощной ракетой для реактивных систем M142 HIMARS и M270A1 – Precision Strike Missile (PrSM).

Разработчик этой тактической гиперзвуковой ракеты – компания Lockheed Martin раскрыла детали нового проекта, сообщает Naval News.

Отмечается, что ракета PrSM должна заменить ATACMS. Предполагается, что она будет более дешевой, но и значительно эффективней. В частности, ожидается, что возможная дальность поражения цели будет доходить до 650 километров.

Благодаря многорежимной головке самонаведения ракета PrSM сможет уничтожать движущиеся наземные и морские цели, такие как вражеские российские корабли в Черном море.

Известно, что боевая часть ракеты является «оптимизированной унитарной боеголовкой, предназначенной для достижения тех же эффектов, что и ATACMS».

На данный момент производитель рассматривает возможность оснастить ракету прямоточным воздушно-реактивным двигателем на твердом и на жидком топливе. Кроме того, в компании нацелились на разработку беспилотной ракетной системы HIMARS.

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