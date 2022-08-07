Член Белорусской федерации рукопашного боя стала старшим тренером сборной Беларуси по теннису 4 7.08.2022, 17:55

1,288

Ранее она вообще не имела отношения к теннису.

Новым начальником команды и старшим тренером сборной Беларуси по теннису стала Валентина Шишко, которая ранее вообще не имела отношения к теннису, пишет Tribuna.

До момента трудоустройства в РЦОП по теннису Шишко работала инструктором-методистом по спортивно-массовой и оздоровительной работе в университете физической культуры, принимала участие в организации спортивных мероприятий международного уровня на базе университета, также работала в дирекции II Европейских Игр.

«Одно из интересных направлений в моей карьере — работа в сфере смешанных единоборств и MMA. В 2021 году мы проводили большое мероприятие совместно с Бахрейном — турнир BRAVE. Стоит отметить, что это было первое по масштабности мероприятие в РБ, которое связано с единоборствами», — заявила Шишко пресс-службе РЦОП по теннису.

Шишко также рассказала, что является членом Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств.

«Как получилось попасть именно в сферу тенниса? Из моих карьерных достижений можно сделать вывод, что я не люблю и не могу сидеть на месте. Всегда стремлюсь к чему-то большему. В этот раз мне предложили попробовать себя в роли начальника команды и старшего тренера национальной команды по теннису. А почему нет? Это новая сфера, новые цели, эмоции и победы. Это то, что мы можем и должны сделать еще лучше», — объяснила Шишко.

Она отметила, что для себя выделила три приоритета: вывести спортивный уровень теннисистов на еще более высокий результат, сделать упор на безопасность и здоровье спортсменов, а также «держать планку».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».