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Голливудская звезда Джессика Честейн встретилась с Зеленским

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  • 7.08.2022, 20:14
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Голливудская звезда Джессика Честейн встретилась с Зеленским
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

Она приехала в Киев, чтобы выразить солидарность украинскому народу.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со звездой «Интерстеллар» Джессикой Честейн.

Голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Киев, чтобы выразить солидарность украинскому народу.

«Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такой визит известных людей особенно ценен. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку», — написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

До Честейн в Украину приезжали другие голливудские актеры: Анджелина Джоли и Шон Пенн.

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