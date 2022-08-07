Голливудская звезда Джессика Честейн встретилась с Зеленским

Голливудская звезда Джессика Честейн встретилась с Зеленским5
- 7.08.2022, 20:14
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Она приехала в Киев, чтобы выразить солидарность украинскому народу.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со звездой «Интерстеллар» Джессикой Честейн.
Голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Киев, чтобы выразить солидарность украинскому народу.
«Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такой визит известных людей особенно ценен. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку», — написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
До Честейн в Украину приезжали другие голливудские актеры: Анджелина Джоли и Шон Пенн.