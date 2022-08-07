Голливудская звезда Джессика Честейн встретилась с Зеленским 5 7.08.2022, 20:14

1,386

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

Она приехала в Киев, чтобы выразить солидарность украинскому народу.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со звездой «Интерстеллар» Джессикой Честейн.

Голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Киев, чтобы выразить солидарность украинскому народу.

«Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такой визит известных людей особенно ценен. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку», — написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

До Честейн в Украину приезжали другие голливудские актеры: Анджелина Джоли и Шон Пенн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».