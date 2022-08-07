Белорусский ноутбук и смартфоны: что собирались импортозамещать и что из этого получилось 4 7.08.2022, 21:02

Первый белорусский ноутбук обещали собрать еще в 2009 году.

Первый белорусский ноутбук пообещали собрать еще в 2009 году. «Радыё Свабода» посмотрело, что с импортозамещением, о котором постоянно говорят чиновники.

Ноутбуки

О сборке первого белорусского ноутбука заговорили в 2009 году. Якобы, это предстояло сделать компания «Интегралтехникс» - дочка белорусского завода «Интеграл». Тогда писали, что ноутбук уже есть и проходит сертификацию.

Ноутбук тогда так и не появился, а на руководителей компании завели уголовное дело за наклейки «Интеграл» на мониторах Acer и Philips, которые имитировали, якобы их изготовили не всемирно известные бренды, а белорусские производители.

Сейчас сайт компании «Интегралтехникс» не открывается, а на сайте «Интеграла» в списке продукции нет ноутбуков. Нет ноутбуков и мониторов белорусского производства и на полках белорусских магазинов.

Смартфоны

В 2008 году белорусское предприятие «Промсвязь» выпустило свой мобильный телефон - «Евротеф-М». В телефоне даже была камера. Тогда чиновники говорили о выпуске первой партии в тысячу единиц.

Специалисты, которые тестировали телефон, тогда говорили, что из белорусского в нем — только сборка, все детали китайского производства. Популярности продукт не получил и довольно быстро ушел из продажи.

Сыр c плесенью

В 2018 году в Лиозно решили наладить производство сыра с белой плесенью. На запуск линии потратили около 4 миллионов евро. В результате цех производства этого сыра ушел в минус по рентабельности, сыры популярностью не пользовались.

Сейчас на полках белорусских магазинов — сыры с плесенью производства других стран. Однако чиновники не сдаются - в Вилейке собираются начать делать сыр камамбер. Запустить производство планируют в 2023 году.

Мебель и строительные материалы из дерева

В 2007 году с подачи Александра Лукашенко начали поддерживать предприятия, занимающиеся деревообработкой. Ряду деревообрабатывающих заводов выделили кредиты общей суммой более чем на 1 миллиард долларов.

По замыслу, после модернизации деревообрабатывающие заводы должны были начать выпускать мебель и современные строительные материалы из дерева, которые будут пользоваться популярностью и пойдут на экспорт. Однако большинство деревообрабатывающих заводов по сей день убыточны.

«Могилевдрев» за 2021 год имел 305 тысяч рублей прибыли. «Ивацевичдрев» заработал 2,5 миллиона рублей, но долги (как долгосрочные так и краткосрочные) составляют более 231 миллиона рублей. Это в 92 раза больше годовой прибыли.

Арбузы и дыни

Арбузы и дыни на своем подворье начал выращивать Лукашенко, за хозяйством следит заведующий лабораторией технологических исследований Института овощеводства Мечислав Степура.

Якобы в прошлом году на подворье собрали 45 тонн арбузов. Однако массово выращивать в Беларуси арбузы хозяйства не начали. На полках магазинов обычно и арбузы, и дыни, выросшие за границей: в Казахстане, России, а иногда и в Греции.

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