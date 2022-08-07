Зеленский пообещал «хорошие новости» от партнеров для Украины 1 7.08.2022, 22:25

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Президент Украины анонсировал новые поставки оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал хорошие новости от партнеров по пакетам поддержки уже на следующей неделе.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

«Ключевое сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.

И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей».

Президент отметил, что ситуация на Донбассе остается очень тяжелой.

Он заверил, что украинская армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам как можно больше потерь.

«Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области отбирают основные усилия и, к сожалению, много жизней. Тяжело и в Харьковской области, на юге нашего государства, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы», – констатировал Зеленский.

Он также упомянул ситуацию в Энергодаре и отметил необходимость быстрой реакции мира на российские удары по Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе.

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