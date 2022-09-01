Что и в каком состоянии продают на минском авторынке «Ждановичи» 4 1.09.2022, 10:32

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Варианты за $10 тысяч и не только.

Говорят, что сегодня купить хорошую возрастную машину очень тяжело. «Живые» автомобили продаются быстро, несмотря на изрядно подросшие цены. Журналист abw.by Андрей Ахрем отправился на рынок «Ждановичи», чтобы своими глазами посмотреть на ассортимент и машины стоимостью около 10.000$. Варианты есть, однако, как всегда, много но…

Возраст берет свое

Начинаем с Citroёn C5, выпущенного в 2008 году, с двухлитровым дизелем и механической коробкой передач. Машину продают за 7980$. Почти 15-летний возраст дает о себе знать – автомобиль перекрашен, причем не исключено, что разные элементы красились в разное время. Но ожидать, что машина 2008 г.в. будет полностью в заводской краске, наивно. Покрашено неплохо – и это уже хорошо.

Пробег нигде не указан, но если судить по состоянию салона, тысяч 400 как минимум этот С5 проехал. Резина на передних колесах еще имеет право на существование, а вот задние шины однозначно на помойку.

Идем дальше и за 9795$ обнаруживаем синий Nissan X-Trail также 2008 года. Под капотом бензиновый двигатель 2.0, КПП механическая, заявленный пробег – 309.000 км. При осмотре этого автомобиля начинаешь понимать подборщиков, которые, видя все глазами, все равно пользуются толщиномером. Кузов настолько грязный, что рассмотреть что-то под слоем прибитой дождем пыли крайне сложно. Как минимум частично, а скорее полностью эта машина все же перекрашена. Причем на правой стороне локальные дефекты ЛКП, похоже, просто подкрасили из баллончика – эти пятна прекрасно видно даже на фотографии. Кромка крыши над лобовым стеклом покрыта слоем неаккуратно нанесенной краски и чего-то похожего на антикор. С задними шинами та же история, что и у предыдущей машины, – им пора на помойку.

Следующее предложение в какой-то степени можно назвать бюджетным – это гибридная Honda Insight 2009 г.в. за 7995$. Заявленный пробег – 193.000 км. Охотно верим, конечно. Важная деталь этих автомобилей – батарея, ее состоянию следует уделить пристальное внимание.

Но в данном конкретном случае вряд ли дело зайдет дальше осмотра кузова. Покрашена машина вся, сделано это плохо, при беглом внешнем осмотре возникает подозрение, что имел место удар в переднюю часть. Зазоры между передним бампером и крыльями зачем-то заполнены герметиком.

Атака бобров и потенциальный масложор

В сторонке стоят несколько микроавтобусов, которые в прошлой жизни были маршрутками. Ржавые до ужаса. Фотографии внешнего вида не сделали, поэтому смотрите видео, а вот состояние передней правой арки нельзя было не запечатлеть. Просто жесть!

Неподалеку еще одна интересная находка (чисто субъективно) – Ford Focus 2002 года за 3295$. Номерной знак отличается от того, что установлен на моей машине, только последней цифрой. А это значит, что вместе с его собственником мы получали «номера» в один день и в одном МРЭО.

Получается, что у последнего хозяина машина была меньше года, не исключено, что на ней просто ездили и не особо тратились на обслуживание, а теперь выставили на продажу. Но это не точно. Внешне по сравнению с многими другими "первыми" Focus машина выглядит неплохо.

7695$ – и эта Mazda CX-7, выпущенная в 2008 году, с заявленным пробегом 278 тыс. км может стать вашей. Кузов, похоже, также полностью перекрашен, машина очень грязная, что осложнило визуальный осмотр.

Под капотом – бензиновый двигатель 2.3 и автоматическая коробка передач. При покупке такой машины определенно нужна хорошая диагностика, так как мотор известен своей «любовью» к потреблению масла, а на «разборках» сегодня эти двигатели в дефиците и стоят дорого. В случае реальных проблем замена мотора со всеми сопутствующими работами может обойтись в 8-10 тысяч рублей.

Еще один страдавший масложором двигатель стоит под капотом Audi A4 B8 выпуска 2009 года, продаваемой за 10.995$. Это 120-сильный 1,8-литровый TFSI. Заявленный пробег машины составляет 218 тыс. км. Верите?

Эта машина также очень грязная, что затрудняет визуальный осмотр, но похоже, что кузов полностью перекрашен, хотя сделано это неплохо. Только вот краска на нижней части переднего бампера потрескалась.

Дешевая аккуратная Alfa Romeo и странный «холодильник»

Недалеко от Audi выставлена машина из совершенно другой ценовой категории – Alfa Romeo 146, выпущенная в 1999 году, стоимостью 2995$. Двигатель бензиновый 1.4, заявлен пробег 435.111 км, что вполне может быть правдой.

Естественно, 23-летняя машина полностью перекрашена, но в таком возрасте это норма, тем более что работа выполнена неплохо. Вполне интересное предложение за небольшие деньги.

Что еще можно купить за 10.000$? Peugeot 4007 из 2010 года, цена которого 10.595$. Дешевле, чем Outlander тех же лет, а по сути то же самое. Машина с 2,4-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. На бумажке с информацией указан пробег 203.700 км, но по состоянию салона в это верится с трудом. А вот визуально смотрится автомобиль достойно, хотя есть подозрение, что правая сторона перекрашена, – зерно лежит не так, как слева. Очевидных дефектов подготовки и окраса нет, поэтому, если предположение верное, на это все можно закрыть глаза. Бамперы отличаются оттенком от остального кузова, но это мелочи. На первый взгляд неплохой вариант, но, само собой, без диагностики покупать возрастную машину – опрометчивая затея.

И напоследок необычное предложение со странностями. Машина под названием «Богдан-2310», выпускавшаяся в Черкассах на базе ВАЗ-2110. И это не просто фургон, а рефрижератор. Если охлаждаемого бардачка вам мало, а больше одного пассажира в машине вы не возите, вполне вероятно, что данный автомобиль вы оцените по достоинству. Под капотом, разумеется, вазовский 21101 объемом 1,6 л и мощностью 80 л.с.

А теперь про странности. Машина выпускалась с 2009 по 2014 годы. На бумажке под стеклом заявлен 2019-й. При этом в объявлении в интернете годом выпуска указан 2014-й, а ниже в описании снова рассказывается про 2019-й. Вишенка на торте – рестайлинг модели состоялся в 2012 году, а бампер и радиаторная решетка у этой машины дорестайлинговые. На маркировку стекол мы не посмотрели, поэтому теперь остается только гадать, в каком же реально году выпущен этот автомобиль. Продают его за 6895$.

Вердикт

Машины на рынке «Ждановичи» есть, но найти достойный экземпляр в бюджете около 10.000$ здесь проблематично. Большинство предложений за эту цену – авто 2008-2010 годов, изрядно поколесившие по белорусским дорогам, частично или полностью перекрашенные, в заявленные пробеги многих из них верится с трудом или не верится совсем. Здесь есть достойные как минимум внешне экземпляры, но их стоимость стартует с 12.000-13.000$.

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