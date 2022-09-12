Как официальный дилер продал белорусу залоговую машину 12.09.2022, 10:16

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Долг по кредиту – более миллиона долларов.

Алексей несколько лет владел BMW, продал его другу – и вдруг выяснилось, что машина в залоге у банка. То, что произошло дальше, похоже на детектив, пишет abw.by.

Дружба дружбой…

Еще в ноябре 2018 года Алексей купил BMW 640i 2011 года выпуска в кузове F13. Даже с учетом откровенных «косяков» автомобиль потянул на 50 тысяч рублей (почти 24.000$ на 1 ноября 2018 года. – Прим. Автобизнеса). Еще почти 7000$ ушло на то, чтобы довести техническое и внешнее состояние машины до желаемого уровня.

Пришло время идти дальше и менять автомобиль. Отдавать в незнакомые руки доведенный до идеального состояния BMW Алексей не хотел, поэтому он перешел в собственность хорошего друга. С этого момента история дружбы приобрела иные оттенки.

Друг отъездил на машине чуть больше года и тоже решил ее продать. И тут выяснилось, что BMW принадлежит не законному, как казалось, хозяину, а банку, в котором автомобиль числится залоговым имуществом. Причем аж с августа 2014 года! Как так? Ведь официальный дилер BMW продал эту машину в ноябре 2018-го, гарантировав в договоре, что автомобиль освобожден от залогов и иных обязательств.

С юридической точки зрения при таких обстоятельствах договор нужно расторгать, для чего последний автовладелец обратился в суд. И пусть в суде стороны достигли мирового соглашения, то есть Алексей обязался забрать машину и вернуть деньги, но интересные факты все же всплыли.

Ответить всем за долги

В августе 2014 года ООО «Бургер Мастер Вест» (ресторанный бизнес) получило кредит в белорусском Банке ВТБ в форме возобновляемой кредитной линии. Поручителем выступил некий Артем, первый белорусский собственник машины, о которой идет речь. Для справки: поручитель по кредиту отвечает по долгам в полном объеме наравне с тем, кто кредит берет. В качестве залога Артем предоставил BMW 640i, договор был заключен в августе 2014 года. Машину оценили в 60.160$.

Что стало с ресторанным бизнесом получателя кредита? Журналисты нашли информацию в Государственном реестре сведений о банкротстве: компания в марте 2021 года была ликвидирована решением суда.

Предположим, что дела шли не очень, раз нечем было платить по кредиту, что насторожило поручителя Артема, который одновременно является и залогодателем, поручившимся за исполнение кредитных обязательств, в том числе своим BMW. А теперь внимание: долг по кредитному договору составляет 1.109.618,42 доллара!

В итоге собственник авто продал его официальному дилеру, а тот, в свою очередь, продал машину по договору и от своего имени Алексею, после которого BMW приобрел его друг. Но вопросов много. Чем изначально думал Артем, без согласия банка продав машину, которая, по сути, ему не принадлежала и являлась предметом залога? Почему дилер как покупатель, а впоследствии и продавец не проверил дорогостоящий автомобиль на предмет залога, ведь информацию об этом можно получить в открытом доступе, даже здесь?

При этом в договоре дилер четко прописал, что заключенный договор расторгается, если к моменту передачи товара он не свободен от прав третьих лиц.

Что решил суд

Суд г. Ошмяны утвердил мировое соглашение между собственником машины и предыдущим владельцем (Алексеем) о расторжении договора купли-продажи. Машина и в обратном направлении деньги должны быть возвращены сторонами. Дата расторжения договора – 24 августа 2022 года.

Что ответил дилер

В свою очередь Алексей направил официальному дилеру BMW претензию о досудебном расторжении договора с возвратом денег. На скриншоте выше такое требование прописано в договоре, причем именно во внесудебном порядке. Это говорит о том, что данная претензия должна быть удовлетворена, исходя из положений договора.

Ответ дилера показался странным. К примеру, он просит учесть, что договор залога был заключен более 8 лет назад, еще в 2014 году. А на что это влияет? Автомобиль как принадлежал банку, так и принадлежит, это залоговое имущество. Причем на момент и покупки машины дилером, и ее продажи следующему владельцу.

Дилер пишет о том, что при выставлении требований Алексей не подтвердил тот факт, что является собственником автомобиля. Согласно ч.3 ст.423 Гражданского кодекса при расторжении договора в судебном порядке обязательства сторон считаются прекращенными с момента вступления в силу решения суда. И тут вот какая вещь: по договору купли-продажи право собственности на имущество, как и само имущество, от продавца перешло к покупателю. Решением суда такие обязательства прекращаются, а значит, все идет в обратном порядке, то есть приходит в состояние как до договора. Что тогда Алексей должен подтверждать?

Еще вопрос: зачем письменное подтверждение залогодержателя (банка) о наличии и размере задолженности требовать от Алексея? Ему никто такого документа в банке не даст, у него нет с банком никаких договорных отношений. А отношения банка со своими клиентами относятся к банковской тайне.

Алексей, конечно же, обратится в суд, если с дилером достигнуть договоренности не удастся, а в настоящий момент это именно так. Но нужно понимать, что если суд расторгнет договор между дилером и Алексеем своим решением по причине существенного нарушения условий договора одной из сторон, то наш читатель получит право требовать возмещения убытков (ч.5 ст.423 ГК). У него и сейчас такое право есть. И это не только судебные расходы и расходы на адвоката, но и все то, что он в машину вложил после ее приобретения у дилера.

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