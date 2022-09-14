Нацбанк признался, что включил печатный станок «на всю мощность» 2 14.09.2022, 12:10

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Стало известно, сколько «лишних» денег появилось в обращении с начала года.

В Беларуси резко выросла общая сумма наличных денег, которые находятся в обороте. На начало сентября этот показатель составил 6 млрд 16,7 млн рублей. Это почти на 1,3 млрд рублей больше, чем на начало года, следует из данных Нацбанка. Ранее эксперты предполагали, что Нацбанк включил печатный станок, пишет zerkalo.io.

Наличные деньги в обороте за август выросли на 8 млн рублей — до 6 млрд 16,7 млн рублей. Для сравнения: за июль прирост составил 170,9 млн рублей. На 1 января этого года наличные в обороте были на уровне 4 млрд 720,4 млн рублей. То есть по сравнению с началом года этот показатель вырос почти на 1,3 млрд рублей.

За август заметно также выросла широкая денежная масса, которая включает средства людей и предприятий на счетах в банках, а также наличные деньги в обращении. На 1 сентября этот показатель превысил 54,2 млрд рублей. Эта сумма почти на 392 млн рублей больше, чем месяцем ранее.

В Нацбанке ранее заявляли, что проводили в первом квартале валютные интервенции в экономику, проще говоря, регулятор «вливал» деньги. Это происходило на фоне повышенного спроса на валюту со стороны субъектов хозяйствования и банков.

Ранее чиновники допускали, что в 2022 году в Беларуси могут потребоваться валютные интервенции, чтобы избежать резкого скачка курса рубля. Денежные «вливания» в экономику также могут произвести для пополнения золотовалютных резервов, которые из-за выплаты кредитов будут таять. Это предусмотрено денежно-кредитной политикой на нынешний год.

За август этого года золотовалютные резервы снизились на 97,6 млн долларов.

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