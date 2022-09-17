В Беларуси расширили список иностранных компаний, акционерам которых запрещено распоряжаться своими долями 17.09.2022, 14:34

Теперь таких фирм 193.

Власти Беларуси расшили санкции в отношении бизнеса с иностранным капиталом, который связан с «недружественными» странами. Теперь таких компаний 193, следует из постановления Совмина, опубликованного на Национальном правовом портале.

В список предприятий, иностранным участникам которых запрещено распоряжаться акциями без разрешения белорусских властей, включили еще четыре компании. Это производитель ювелирных изделий «Эго-Арт», среди акционеров которого есть, вероятно, гражданин Латвии, производитель детского питания «Белфуд Продакшн», среди акционеров которого указана кипрская компания, предприятие деревообработки «КимаБел», одного из акционеров которого связывают с Латвией, а также связанный с Польшей завод «Нодвиг», выпускающий электродвигатели.

Акционерам компаний, которые внесены в специальный список, запрещается отчуждение принадлежащих им долей (акций) в уставных фондах. То есть как-либо распоряжаться акциями их владельцы могут теперь только с разрешения Минфина. Такие акции блокируются на счетах «депо».

Одну компанию из «черного» списка исключили. Это «ЛУКОЙЛ Беларусь». Среди ее акционеров значится «ЛУКОЙЛ Интернешнл Гмбх» из Австрии.

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