Кардиологи назвали шесть лучших способов для снижения уровня холестерина

Повседневные привычки имеют важное значение.

Плохой холестерин известен как «тихий убийца», потому что часто нет никаких признаков, но высокий уровень холестерина не обязательно должен оставаться незамеченным. Простой анализ крови, известный как липидная панель, может спасти жизнь, потому что он покажет, каковы ваши уровни холестерина, и если они слишком высоки, вы можете немедленно снизить уровень холестерина, а не знать и рисковать серьезными проблемами со здоровьем.

Если не лечить, «высокий уровень холестерина значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ, ишемическая болезнь сердца, инсульт и заболевание периферических артерий», — отмечает Эрик Шталь доктор медицинских наук, неинвазивный кардиолог в университетской больнице Статен-Айленда.

Он добавляет: «Повышенный уровень холестерина приводит к атеросклерозу, то есть процессу, при котором на стенках артерий образуются бляшки. По мере образования атеросклеротических бляшек артерии становятся твердыми и узкими, что препятствует доставке крови туда, куда она должна идти». Несмотря на то, что высокий уровень холестерина может быть тревожным диагнозом, существует множество способов вернуть свое здоровье в нужное русло. Об этом пишет Eat This, Not That!.

Больше физической активности

Доктор Шталь говорит: «Занятия спортом — это хороший способ повысить уровень ЛПВП (хороший холестерин) и снизить уровень ЛПНП (плохой холестерин). Для снижения уровня холестерина рекомендуется заниматься не менее 150 минут в неделю упражнениями средней интенсивности».

Бросай курить

Доктор Шталь объясняет: «Курение увеличивает уровень ЛПНП и снижает уровень ЛПВП. Помимо повышения уровня холестерина, курение вызывает атеросклероз посредством ряда различных механизмов. Отказ от курения является наиболее действенным методом снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний».

Умеренное потребление алкоголя

«Слишком большое или чрезмерное потребление алкоголя может увеличить уровень триглицеридов и холестерина», — утверждает доктор Шталь. «Для здоровых взрослых рекомендуется ограничиться одним напитком в день».

Похудение

Доктор Шталь говорит: «Ожирение увеличивает уровень ЛПНП, повышает уровень триглицеридов и снижает уровень ЛПВП. Было показано, что даже скромная потеря веса (2,5-5 кг) снижает уровень холестерина».

Здоровая для сердца диета

Доктор Шталь напоминает нам: «Важным аспектом снижения уровня холестерина является изменение рациона питания. Ограничьте потребление насыщенных жиров, особенно красного мяса, жареной пищи и молочных продуктов, при этом увеличьте количество фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, птицы, рыбы и орехи. Средиземноморская диета — хорошая модель для подражания».

Лекарства

«Если вышеуказанных изменений недостаточно, такие лекарства, как статины, очень эффективны для снижения уровня холестерина, а также риска сердечного приступа, ишемической болезни сердца, инсульта и заболевания периферических артерий», — делится доктор Шталь.

