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В Мозыре парень и девушка ночью заблудились в лесу, но смогли сами вызвать спасателей

  • 18.09.2022, 21:06
В Мозыре парень и девушка ночью заблудились в лесу, но смогли сами вызвать спасателей

Как им это удалось.

В Мозыре сотрудники местного МЧС помогли вернуться домой девушке и парню, которые заблудились в лесу. На вызов пришлось выезжать ночью, сообщает пресс-служба ведомства.

В час ночи 18 сентября спасатели местного отдела по ЧС получили звонок от девушки, которая потерялась в лесном массиве, что в районе улицы Заречной в Мозыре. Вместе с ней был и молодой человек. То есть заблудившимся помогло то, что они взяли с собой мобильный телефон.

На месте спасатели включили сирену и громкоговоритель, двое из них пошли на поиски вглубь леса. Потерявшуюся пару нашли буквально через полтора километра. Их передали скорой, но помощь медиков не понадобилась.

Спасатели напоминают, что при походе в лес нужно всегда брать с собой мобильный телефон. По нему можно будет обратиться за помощью. Любителям собирать грибы и ягоды также рекомендуют изучить правила поведения в лесу в мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь рядом».

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