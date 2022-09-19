СПГ-терминалы в Германии: теперь их будет уже шесть 1 19.09.2022, 21:10

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Прием сжиженного газа начнется уже в декабре.

В Германии для скорейшего преодоления зависимости от российского газа форсированными темпами создают инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа (СПГ). Еще в начале года ФРГ была единственной крупной страной Евросоюза, не имевшей ни одного терминала по приему и регазификации СПГ. Однако широкомасштабная агрессия России против Украины потребовала кардинального пересмотра всей концепции газоснабжения страны, пишет DW.

Весной правительство Германии решило срочно соорудить четыре СПГ-терминала, а парламент принял специальный закон, чтобы максимально ускорить процедуру выдачи разрешений на связанное с ними строительство. Летом одна из частных немецких компаний сообщила, что введет в строй пятый приемный терминал. А 1 сентября министерство экономики ФРГ неожиданно объявило о еще одном, уже шестом проекте.

Регазификационные суда пришвартуются в четырех портах ФРГ

Во всех шести случаях речь идет о мобильных СПГ-терминалах - особых регазификационных судах (Floating Storage and Regasification Units, FSRU). Их ключевое преимущество состоит в том, что их можно арендовать и оперативно доставить по морю в нужную точку, после чего остается только обеспечить подключение к имеющейся наземной газотранспортной системе. Такие плавучие заводы работают, к примеру, в литовской Клайпеде и у хорватского острова Крк.

Мощность каждого FSRU составляет в среднем 5 млрд кубометров газа в год, так что все шесть при полной загрузке смогут давать Германии приблизительно 30 млрд кубометров. В 2021 году потребление газа в ФРГ составило примерно 90 млрд кубометров, но в этом году и в следующем данный показатель из-за чрезвычайно дороговизны голубого топлива и широкомасштабной кампании экономии энергии окажется существенно ниже.

Первые четыре взятые правительством ФРГ в аренду регазификационных судна было решено пришвартовать в трех портах на Северном море - в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и Штаде, а также на Балтике в Лубмине. Дополнительно арендованное теперь Берлином пятое FSRU будет размещено тоже в Вильгельмсхафене. Таким образом, самый глубоководный порт Германии, уже играющий ключевую роль в импорте нефти, станет также важным центром по приему СПГ.

В Вильгельмсхафене первый газ хотят выдать 20 декабря 2022

К строительству причала для первого регазификационного судна здесь приступили еще в первых числах мая, а с начала августа прокладывают трубопровод длиной в 26 километров, который соединит СПГ-терминал с системой магистральных газопроводов и с ПХГ Etzel – одним из крупнейших газохранилищ Германии.

Ввод в строй первого FSRU в Вильгельмсхафене ожидается 20 декабря, так что уже нынешней зимой оно должно подключиться к газоснабжению страны. Второе, сообщило министерство экономики ФРГ, намечается сдать в эксплуатацию в преддверии следующей зимы - в 4-м квартале 2023 года. Каждое судно сможет ежегодно выдавать свыше 5 млрд кубометров газа.

Государство останется их арендатором, но оперативное руководство работой СПГ-терминалов оно передало частным энергетическим компаниям. В первом случае это немецкая Uniper, во втором - немецкая E.on, французская Engie, бельгийская Tree Energy Solutions (TES) и американская Excelerate Energy - владелица судна.

В Лубмине воспользуются инфраструктурой для «Северных потоков»

Сразу два плавучих СПГ-терминала будут в обозримой перспективе действовать и в Лубмине. Здесь выходят на берег два проложенных по дну Балтийского моря российских газопровода – действовавший в последнее время лишь на 20 процентов своей мощности «Северный поток» и так и не вошедший в строй «Северный поток-2».

Поэтому здесь же, сразу на побережье, начинаются три мощных немецких газопровода - Opal, Eugal и Nel, первоначально построенные для дальнейшей транспортировки газа из России в различные регионы Германии, а также в Чехию и далее в газовый хаб в австрийском Баумгартене. Впредь по этим трубам потечет регазифицированный СПГ. Причем, возможно, уже в конце этого года.

Во всяком случае, частная немецкая компания Deutsche Regas, арендовавшая у французского концерна Totalenergies регазификационное судно мощностью примерно 4,5 млрд кубометров в год, намерена выдать первый газ еще в декабре. Правда, такой план считается весьма амбициозным. В том числе потому, что в Лубмине океанские СПГ-танкеры не смогут вплотную подходить к берегу - там слишком мелко, так что их придется разгружать партиями при помощи менее крупных судов, и все это еще предстоит организовать и отладить.

В 2024 году у ФРГ будет шесть действующих СПГ-терминалов

В течение нынешней зимы должен начать работу и СПГ-терминал в Брунсбюттеле, оперативное управление которым взяла на себя энергетическая компания RWE. Сначала мощность регазификационного судна составит 3,5 млрд кубометров в год, поскольку еще предстоит проложить трубопровод длиной в 55 километров, что обеспечить подключение FSRU к общенациональной газотранспортной системе. Эту стройку планируется завершить до конца 2023 года. Тогда же должны войти в строй и еще два арендованных правительством регазификационных судна - в Штаде и в Лубмине.

Подытожим. Менее чем через четыре месяца с большой долей вероятности войдет в строй первый СПГ-терминал в Вильгельмсхафене. Нынешней зимой приступит к работе, но еще не на полную мощность, регазификационное судно в Брунсбюттеле. Ожидается также начало работы первого FSRU в Лубмине. Еще три терминала - в Вильгельмсхафене, Штаде и Лубмине - начнут принимать сжиженный газ следующей зимой.

На смену сжиженному газу придет зеленый водород

Таким образом, все шесть немецких СПГ-терминалов заработают на полную мощность в начале 2024 года. Это именно тот год, когда Германия благодаря норвежскому и нидерландскому трубопроводному газу, импорту со всего мира сжиженного газа и мерам экономии энергии намерена полностью преодолеть зависимость от России, сведя закупки у «Газпрома» к минимуму или даже к нулю.

Что же касается плавучих СПГ-терминалов, то параллельно с их эксплуатацией во всех четырех портах будут сооружаться стационарные заводы, которые с самого начала будут технологически оборудованы так, чтобы на первых порах регазифицировать сжиженный газ, а затем переориентироваться на прием зеленого водорода.

Так, сообщая 1 сентября об аренде уже пятого по счету FSRU, министр экономики ФРГ Роберт Хабек особо подчеркнул, что контракт рассчитан на пять лет, но срок его действия может быть досрочно прекращен, как только войдет в строй стационарный терминал по приему СПГ и зеленого водорода. Это должно произойти в Вильгельмсхафене и трех других портах в 2025-2026 годах. Тогда же государство намерено полностью передать этот бизнес частным компаниям.

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