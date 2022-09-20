Где белорусы могут обменять поврежденные и ветхие купюры на новые? 2 20.09.2022, 10:12

1,638

Инструкции Нацбанка.

Надрывы, потертости, надписи и пятна на деньгах превращают их из платежной единицы просто в кусок бумаги: рассчитаться такими купюрами в магазине у вас вряд ли получится. Журналисты myfin.by узнали, где можно обменять ветхие и поврежденные белорусские рубли и иностранные банкноты на новые и на каких условиях.

Какие банкноты обменять не получится?

Оплатить с помощью испорченной банкноты услуги или обменять ее на новую можно только в банке. Будьте готовы к тому, что изначально деньги проверят на подлинность – это обязательная процедура. А уже после специалисты установят платежность. Согласно инструкции Нацбанка, принимаются:

изношенные банкноты с потертостями, незначительными загрязнениями;

купюры с надрывами (в том числе склеенные прозрачной липкой лентой), небольшими отверстиями, проколами, оторванными углами и краями;

деньги, которые потемнели или изменили окраску, были повреждены огнем, водой или химикатами (если повреждения не помешают сотрудникам банка проверить купюру на подлинность);

банкноты, которые из-за воздействия могли стать больше или меньше стандартного размера;

купюры с производственными дефектами.

Главное, что нужно учитывать, – банкноты утрачивают свою платежность при повреждении 45% площади. Например, ваш ребенок случайно разрезал купюру номиналом в 50 белорусских рублей на несколько частей. Если вы сможете сложить из кусочков 55% или более от целой банкноты, у вас все шансы обменять ее на новую.

Если банкноты сильно повреждены, сотрудники банка признают их неплатежными и изымут у владельца без компенсации.

Как рассказали в Альфа-Банке, степень повреждения купюр в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Белорусские рубли, не утратившие платежность, можно обменять на новые по номиналу без комиссии. При этом вашу испорченную купюру изымут из оборота и передадут в Нацбанк.

Некоторые финучреждения – например, Белгазпромбанк – не оказывают отдельно услуг по обмену ветхих белорусских купюр. Но принимают такие банкноты в кассах при совершении платежей без ограничений (также впоследствии просто изымают испорченные банкноты из оборота).

Какие банки принимают испорченные иностранные купюры?

Банков, которые работают с поврежденными банкнотами в иностранной валюте, из-за санкционных ограничений осталось не так много. И все они за подобные операции по обмену купюр взимают комиссию. Правда, избавиться от поврежденных купюр в злотых, гривнах или же фунтах стерлингов не удастся – белорусские банки работают только с евро, долларами и российскими рублями.

Степень платежности иностранных банкнот определяется банками самостоятельно, и стандарты у каждого могут отличаться. Поэтому, если вам отказали в одном банке, попробуйте принести поврежденные купюры в другой.

Без проблем принимают валюту с незначительными дефектами, а также банкноты, которые можно легко идентифицировать, – на них сохранились номер, серия, водяной знак и другие защитные элементы.

Если деньги сильно пострадали (разорваны, обожжены, закрашены, потрепаны интенсивной стиркой и т.д.), обменять их можно только с помощью процедуры инкассо. Это значит, что банк отправит банкноты на экспертизу. Результаты придется подождать какое-то время. Если банк подтвердит подлинность и платежность поврежденной иностранной купюры, ее можно заменить на аналогичную либо получить компенсацию в белорусских рублях по действующему курсу за вычетом комиссии за услугу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».