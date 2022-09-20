Армия РФ трижды упала, прежде чем рухнуть в Харьковской области 1 20.09.2022, 12:26

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Поражение было закономерным результатом ряда ошибок.

Армия РФ не просто так потерпела поражение в Харьковской области: этому было три причины. Первая из которых - нехватка подготовленных кадров в войсках оккупантов, но Кремль не объявляет мобилизацию. Вместо этого пополнение продолжают набирать в тюрьмах и колониях, записывая всех желающих в ряды ЧВК «Вагнер».

Об этом говорится в материале The Bell.

В Чечне, как и в ряде других регионов страны-оккупанта заговорили о самомобилизации. В Кремле о мобилизации якобы не говорят. Дмитрий Песков официально заявил, то тема мобилизации не обсуждается и губернаторам ее лучше тоже не касаться.

Вторая проблема армии Путина - нехватка дронов, противотанковых средств, средств связи и высокоточных средств поражения.

Третья беда - ошибки стратегического планирования и взаимодействия отдельных подразделений. Отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис отметил, что ВСУ, в отличие от российских оккупантов, показали способность наступать одновременно на нескольких направлениях, а кроме этого, прекрасно взаимодействовать при совместных ударах артиллерии, танков, авиации и пехоты.

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