Неиссякаемое богатство: назван топ-10 самых интересных рек Беларуси 20.09.2022, 14:42

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В рейтинге есть и своя белорусская Амазонка.

Сегодня реки воспринимаются белорусами как места отдыха, где можно половить рыбу, покупаться и позагорать. В древние же времена они чаще всего служили удобными транспортными путями. Журналисты planetabelarus.by разобрались, какие из более чем 20 тысяч рек, что протекают по территории нашей страны, наиболее интересны.

ДНЕПР

Начнем, пожалуй, с самой длинной. Этот титул по праву носит Днепр. Из его общей длины, равной 2145 км, на Беларусь приходятся лишь 690. Однако и этого вполне достаточно, для того чтобы с заметным отрывом обойти Березину (613 км). Днепр также является самой полноводной рекой нашей страны, чей среднегодовой расход воды на границе с Украиной составляет 651 кубометров в секунду. Так что не зря он вошел в фольклор белорусов под уважительным именем «Батька».

СКЕМА

Полной противоположностью Днепру является река, которая носит название Скема. Она вытекает из озера Мястро и впадает в озеро Нарочь. Данные относительно ее длины существенно разнятся (одни источники говорят о 166 м, другие – о 200 м). В любом случае это самая короткая река в Беларуси, которая тем не менее имеет все характерные признаки: естественное течение и самостоятельно выработанное углубление в земле, называемое руслом, а также собственную уникальную экосистему.

НЕМАН

В другой номинации – «самая чистая река» – неожиданно победил Неман. Все благодаря тому, что от его верховий и почти до самого места, где он пересекает литовскую границу, практически нет больших городов (не секрет, что именно бытовые стоки и сбросы промышленных предприятий служат основным источником загрязнения). Справедливости ради отметим, что столь высокая оценка была дана скорее всему бассейну Немана – наверняка среди его малых притоков найдутся реки с еще более чистой водой.

СВИСЛОЧЬ

Зато Свислочи повезло меньше. Белорусская столица за десятилетия бурного роста успела превратить ее в подобие сточной канавы. Загрязнение достигает максимального уровня в районе Минской станции аэрации. Дальше река очищается за счет естественных процессов, но не полностью. В результате ее воды, несущие огромное количество вредных веществ, служат источником постоянного экологического неблагополучия во всем бассейне Днепра.

ИСЛОЧЬ

Нет полной ясности относительно того, какая из белорусских рек является самой холодной. Все же главным претендентом на это звание является Ислочь, протекающая по территории Налибокской пущи. Туристы, которых привлекают ее близость к Минску и живописные берега, подтвердят, что даже в летнюю жару купание в этой реке придется по душе не каждому. Зато холодная вода, богатая кислородом, по вкусу редким видам рыб, включая хариуса и ручьевую форель.

ВИЛИЯ

Еще более важную роль в сохранении биологического разнообразия играет другая река – Вилия, ведь только сюда заходит на нерест лосось. Те читатели, которым приходилось видеть эту рыбу только на прилавках магазина, наверняка удивятся, узнав, что раньше она водилась практически во всех реках, относящихся к бассейну Немана. Из-за строительства Каунасской ГЭС взрослые рыбы теперь могут нереститься только в Вилии и ее притоках с быстрым течением и каменистым дном.

САРЬЯНКА

Подобное сочетание условий характерно для многих малых рек, протекающих в Витебской области. У некоторых из них, как, например, у Сарьянки, естественный уклон превышает 1 м/км, что больше характерно для горных рек. Стоит ли удивляться, что начинающие туристы-водники посещали их, чтобы отточить свои навыки, прежде чем отправиться на Кольский полуостров или на Кавказ.

ДРИССА

Белорусские любители сплавов также ценят Дриссу, и не только за извилистое русло, которое дает возможность проявить свои умения. Благодаря живописным берегам, поросшим лесом, она также считается одной из самых красивых белорусских рек. Настоящая «изюминка» этой реки – целая система озер, с которых обычно и начинаются все водные походы.

ПРИПЯТЬ

Припять не зря прозвали белорусской Амазонкой. Ее репутацию создали эпические и непредсказуемые разливы, во время которых вода может затапливать деревни, расположенные на расстоянии 15 км. Однако орнитологам также известен парадокс Припяти: в бассейне этой реки обитают виды, которые больше характерны для таежной зоны: луток, мородунка, белая лазоревка. При этом на севере Беларуси, где им, казалось бы, самое место, этих птиц можно встретить разве что случайно.

ЗАПАДНАЯ ДВИНА

Тем, кто больше любит историю, интереснее будет Западная Двина. Эта река была частью древнего водного пути, который связывал Скандинавию с Византийской империей, получив красноречивое название «из варяг в греки». Раскопки, проводившиеся в тех местах, где находились своеобразные перевалочные пункты в виде укрепленных поселений, доказывают огромное значение Западной Двины для материальной и духовной культуры всей средневековой Европы.

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