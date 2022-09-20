Ученые впервые успешно клонировали арктического волка 7 20.09.2022, 17:34

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Суррогатной матерью для вынашивания стала собака породы бигль.

Китайские ученые смогли первыми в мире успешно клонировать арктического волка. Об этом сообщил генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун.

Волчонок родился 10 июня 2022 года по заказу Харбинского полярного парка, рассказал Ми Цзидун. По его словам, это достижение стало «прорывом в области защиты и разведения диких вымирающих видов животных».

При рождении вес волчонка составлял 520 граммов, а длина его тела — 22 сантиметра. Через 11 дней животное весило более килограмма, через два месяца – 4,5 килограмма. В ближайшие два-три дня родится еще один волчонок.

Для клонирования ученые использовали клетки из образца кожи дикого арктического волка, а суррогатной матерью для вынашивания стала собака породы бигль. Такая процедура безопасна для собак, рассказал Ми Цзидун. Он добавил, что здоровье и продолжительность жизни клонированных особей не отличаются от обычных.

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