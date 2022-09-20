До +15°С ожидается в Беларуси 21 сентября
- 20.09.2022, 18:35
Пройдут кратковременные дожди.
Кратковременные дожди и до плюс 15 градусов ожидается в Беларуси 21 сентября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду, 21 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет туман. Ветер северный, северо-восточный, ночью слабый, днем 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 4 до плюс 10 градусов, а днем от 10 до 15 градусов тепла.