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До +15°С ожидается в Беларуси 21 сентября

  • 20.09.2022, 18:35
До +15°С ожидается в Беларуси 21 сентября

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и до плюс 15 градусов ожидается в Беларуси 21 сентября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 21 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет туман. Ветер северный, северо-восточный, ночью слабый, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 4 до плюс 10 градусов, а днем от 10 до 15 градусов тепла.

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