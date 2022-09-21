Байден намерен с трибуны ООН обвинить Россию в нарушении Устава этой организации 21.09.2022, 4:44

Джо Байден

Война России против Украины является нарушением принципов устава ООН.

Президент США Джо Байден в завтрашнем выступлении в ООН намерен заявить, что война России против Украины является нарушением принципов устава ООН. Об этом сообщает Reuters.

Агентство сообщает, что задачей Байдена является «сплотить мир против вторжения России в Украину». Для этого в намеченном на 21 сентября выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций он намерен заявить, что Россия нарушила устав ООН, подписанный в 1945 году и в последующие десятилетия служивший основой международных отношений.

В Уставе сказано, что члены ООН, стремящиеся «избавить грядущие поколения от бедствий войны» и создать условия для наций «жить вместе в мире», обязуются «воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости" любого государства или действовать каким-либо иным образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что несмотря на это заявление, Байден не планирует выносить на рассмотрение Генассамблеи ООН вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН.

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