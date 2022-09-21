Украинские бойцы разгромили оккупационную комендатуру в Сватово 21.09.2022, 10:14

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В районе размещения войск РФ раздались сразу несколько взрывов.

Украинские военные уничтожили вражескую комендатуру в Сватово Луганской области. Там оккупанты организовали штаб и склад с боеприпасами. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Несколько взрывов раздались в районе бывшего МКДС и на складах в районе АТП

«На фоне значительных потерь на фронте россияне продолжают принудительную мобилизацию. Значительное количество раненых даже из недавно призванных «вагнеровцев» поступило в первую городскую больницу Луганска и отказывается вернуться в ряды вооруженных формирований оккупанта. Оно и понятно, потому что в течение 20 сентября авиация Сил обороны 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и позиций зенитных ракетных комплексов», — написал Сергей Гайдай.

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