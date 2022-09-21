«Учителя не самоутверждались за счет детей, а реально старались» 1 21.09.2022, 10:13

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Что известно о частной школе, которую Лукашенко назвал «антигосударственной клоакой».

На встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем Лукашенко прокомментировал ЧП в частной школе. Напомним, в конце прошлой недели в частной школе «Смарт скул» выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета.

Диктатор назвал эту школу «антигосударственной клоакой», а также призвал ввести лицензирование частного образования.

Читательница сайта Charter97.org, дочь которой училась в этой школе, рассказала

— Наша дочь училась восьмой и девятый класс в «Смарт скул». За два года я ни разу не слышала, что ей надоело или она не хочет идти на урок. Домашние задания выполняла с удовольствием. Учителя индивидуально подходили к каждому ребенку. Сильным ученикам могли дать дополнительное задание, более слабым старались донести информацию. 12 человек в классе, не 30.

Учителя в школе не самоутверждались за счет детей, а реально старались передать знания. У нас, конечно, была особенность, мы учились онлайн. Но это и для учителя не легко. И ребенок должен быть ответственным. И с этим все справились. Мы очень рады, что учились в этой школе.

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