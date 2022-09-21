На дне Карибского моря обнаружили таинственную голубую слизь 21.09.2022, 11:04

Исследователи до сих пор гадают, что это было.

Во время подводной экспедиции у острова Санта-Крус в конце августа были обнаружены необычные существа. Исследователи до сих пор гадают, что они видели перед собой, пишет livescience.com.

Комки голубой слизи были обнаружены с помощью аппарата глубоководной съемки. Они находились на дне на глубине от 407 до 611 метров.

фото: NOAA

Во время погружения шла трансляция в прямом эфире и зрители смогли наблюдать необычных существ воочию. Некоторые из них отметили, что это, вероятно, либо мягкий коралл, либо губка, а возможно, даже оболочник — студенистое морское беспозвоночное, которых иногда называют асцидиями.

Участники экспедиции так и не пришли к единому выводу, что это было. «Я могу сказать вам, что это не камень, но это все, на что я способен», — пошутил один исследователь.

Теперь ученые начнут работу по идентификации найденных существ.

В прямом эфире исследователи заявили, что отправят изображения и видео погружения экспертам по кораллам и губкам, чтобы узнать, смогут ли они идентифицировать загадочные капли. Это непростая задача, поскольку согласно Всемирному реестру морских видов насчитывается около 2000 видов мягких кораллов; около 8500 видов губок, по данным NOAA; и около 3000 видов оболочников, по данным Смитсоновского института океана.

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