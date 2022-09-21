Сколько военных соберет Россия после первой волны мобилизации 1 21.09.2022, 14:25

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Прогноз МВД Украины.

В ходе первой волны мобилизации в России могут собрать максимум 40-50 тысяч военных. На большее у страны-агрессора нет экипировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона..

«Мы должны понимать, что эта мобилизация (300 тысяч резервистов) не означает, что завтра все они появляются на линии столкновения. В первую очередь в них попадают военные специальности, поэтому, думаю, эта волна будет на 40-50 тысяч», - предполагает Денисенко.

По его словам, России, вероятно, больше и не удастся собрать, поскольку на большее количество у врага пока нет возможности найти экипировку и обучить «воинов», чтобы усилиться ими на фронте.

«Поэтому в этом случае это будут все их неотвратимые потери на территории Украины (на сегодня, 55 110 военных - ред.)», - отметил Денисенко.

Также он добавил, что считает целью мобилизации Путина его намерением стабилизировать линию фронта и попыткой не дать возможности Украине двигаться вперед.

Напомним, что сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию , которая стартует уже с 21 сентября.

Как заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Москва планирует бросить на войну в Украину 300 тысяч резервистов.

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