Генсек НАТО: Путина предупредили о последствиях применения ядерного оружия 5 21.09.2022, 20:35

10,372

Альянс следит за ситуацией и готов реагировать.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ядерную риторику президента России Владимира Путина опасной и безрассудной. В интервью Reuters он заявил, что организация сделает все возможное, чтобы донести до Москвы всю серьезность подобных заявлений.

Владимир Путин, объявляя мобилизацию в стране утром 21 сентября, напомнил, что у России есть ядерное вооружение. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — предупредил он.

Йенс Столтенберг, в свою очередь, назвал его речь эскалацией, но не неожиданностью. «Мы будем сохранять спокойствие и продолжать оказывать поддержку Украине», — отметил он. Генсек альянса отметил, что пока никаких изменений в готовности ядерных сил России не наблюдаются, в НАТО следят за ситуацией.

Альянс позаботится, чтобы правительство России понимало, как НАТО намерено реагировать, заверил Столтенберг. Действия альянса зависят от того, при каких условиях или какое вооружения Россия применит, ключевая цель НАТО — не допустить использования ядерного оружия. «Именно поэтому мы так ясно говорили в наших сообщениях с Россией о беспрецедентных последствиях», — отметил он.

Путин переоценил свои силы, затевая войну в Украине, и его последние заявления – явное свидетельство этому, считает генсек НАТО. По его словам, отправка на фронт еще сотен тысяч человек усугубит не только конфликт, но и положение российской армии. Российские войска плохо экипированы, в этой системе отсутствуют должное командование и контроль, сказал Столтенберг.

Столтенберг считает, что единственным остающимся способом прекратить боевые действия — доказать Путину, что Россия «не победит на поле боя». Генсек альянса добавил: «Когда он поймет это, он должен сесть и обсудить разумное соглашение с Украиной».

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призвать в рамках частичной мобилизации планируется 300 тысяч человек, при этом мобилизационный резерв насчитывает 25 млн. В первую очередь заберут тех, кто имеет востребованную военно-учетную специальность, служил в армии и обладает боевым опытом. Студентов и срочников мобилизация не коснется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».