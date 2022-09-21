Пионтковский о мобилизации: В бункере были серьезные разногласия 7 21.09.2022, 22:05

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Андрей Пионтковский

Путина пытались остановить.

Окружение президента РФ Владимира Путина до последнего сопротивлялось объявлению мобилизации. Такое мнение в комментарии изданию «Гордон» высказал живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

«Путин объявил две новации. Одну чисто политического пиарного характера – это референдумы и последующее принятие четырех областей Украины в состав РФ. С точки зрения военной это не имеет абсолютно никакого значения. Как бы оккупант не называл оккупированные территории, какой бы статус им не давал, – это оккупированная территория, за освобождение которой Украина борется. Это ничего не меняет, но резко ухудшает поле для дипломатического маневра для Путина в общении не только с западом, но и, как показала встреча в Самарканде, с так называемым глобальным югом», – заявил Пионтковский.

По мнению политолога, вторая новация – объявление частичной мобилизации – является более серьезной угрозой.

«Путин поставил очень опасный глобальный социальный эксперимент. Слово «частичная» в названии указа является пустой ширмой. Фактически по этому указу можно призвать любого гражданина РФ и насильно отправить в армию. Они объявили, что намерены собрать 300 тыс. человек. Все население РФ одним росчерком пера превращается в беспощных и бесправных «мобиков». Таких же, как и те, которых хватали в Донецке и Луганске и бросали как пушечное мясо», – сказал собеседник.

Данная «рискованная акция» вызовет социальные протесты. Решением о мобилизации, считает Пионтковский, Путин подрывает ту социальную базу, поддержкой которой он сам и пользуется.

Политолог обратил внимание на то что выступление Путина было задержано более, чем на 12 часов.

«Я думаю, что до последнего момента шло сопротивление его окружения. На дипломатическом фронте последние два месяца Кремль, Путин занимались тем, чтобы с помощью сначала Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, потом Эрдогана пытались заставить украинское руководство пойти на переговоры. Сейчас эта линия отбрасывается и полностью закрывается. Думаю, по этому поводу в бункере были серьезные разногласия. Путина пытались остановить. Теперь перед нами полная неизвестность, что касается России», – отметил Пионтковский.

По его мнению, военные успехи Украины могут ускорить отстранение Путина от власти.

«Мобилизация в военном отношении РФ ничего не принесет, а только ослабит ее. Учитывая неизбежное социальное недовольство, связанное с мобилизацией, успехи Украины на фронте, вызовут шоковый эффект в российском обществе. Если в ближайшее время в разгар этой мобилизации будет освобожден Херсон или с помощью высокоточного американского оружия будет разрушен Крымский мост, то Путин будет отстранен от власти. Таковы, как мне кажется, результаты вчерашних роковых решений Путина», – резюмировал Пионтковский.

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