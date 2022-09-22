Последний блеф Путина 2 Вадим Гриб

22.09.2022, 11:23

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Началась игра: кто больше получит преференций на развале России.

Не очень часто пишу свое мнение по поводу происходящего, поскольку у меня есть свое пониманию о целях и «реальных» планах Путина, которое часто не совпадает с мнением большинства экспертов.

В моем понимании, главная цель Путина была и остается это захват Крыма. Это территория нужна ему прежде всего как военный плацдарм, база кораблей Черноморского флота, важнейшая транспортная артерия…. Донецк и Луганск, это произошло практически случайно, и если бы не бездействие властей и уговоры иностранных партнеров эту ситуацию можно было бы избежать.

Почему с Крымом получилось легко? Об этом много писалось и говорилось, но повторю основные месседжи. Россия много лет занималась подготовкой этой операции. С этой целью у них была парламентская (Крымская) пророссийская партия, лояльное руководство Парламентом и Правительством Крыма. Они четко контролировали назначение силовиков. Севастополь, вообще русский город. Статья 5 Конституции Крыма гласит, что русский язык является языком межнационального общения. Основной доход для жителей Крыма давали русские туристы. Все олигархи имели собственность в Крыму и часто наведывались, встречаясь при этом с руководством Крыма. И т.д……. Ну и главное, бездействие наших властей!!!!

Легкая победа, конечно окрыляет. Поэтому дальше идеи рождались все более смелые. Чтобы Крым жил независимой жизнью, нужен сухопутный коридор в Крым, а для этого нужен Мариуполь, Мелитополь, часть Запорожской и Херсонской области. При этом депрессивный регион Донецка и Луганска никому особо не нужен, но это разменная карта.

Хотя, при этом, был построен крымский мост и проблема с обеспечением была как-то решена, но проблема воды по прежнему зависела от Украины. Вот в этих параметрах и принимались основные решения. Нападение на Киев и север Украины, это тоже было от эйфории, что все получится как в Крыму, а вот борьба на юге, это уже принципиальная позиция.

О роли Эрдогана в свое время тоже очень подробно писал, но он даже превзошел мои ожидания, став серьезным игроком в регионе. Но отношение к Крыму у него остается прежнее. Он тоже считает его частично своим, поскольку там проживают тюркские народы, крымские татары. Они добились изменения в Конституции где им разрешили создавать Крымско-татарскую автономию. Теперь как это реализовать? Только путем подписания тройственного соглашения между РФ, Украиной и Турцией о урегулировании конфликта и переходном периоде.

Собственно это и подтверждает, недавно, вроде как непонятное заявление Зеленского о том, что вопрос Крыма, может быть решен политическим путем. Сценарий давно готов, но клиент упирается! Хотя за него все продумали.

Путин, конечно понимает, что всю Украину ему не захватить, тем более при такой мировой поддержке, но ему надо сесть за стол переговоров, чтобы реализовать свою идею, забрать Крым, без всяких отягощений.

Но понимая это, американцы давно уже согласились с тем, что мы тоже должны поднять ставки и требовать освобождения Крыма. Сначала ведь этот вопрос звучал очень неубедительно и с опаской.

Теперь я думаю, обязательное условие с «нашей» стороны, должна быть демилитаризация Крыма - вывод Черноморского флота, и никаких особых статусов русским городам, типа Севастополь. При этом крымские татары получат свою автономию, а российско ориентированные жители Крыма, которых много, получат гарантии безопасности от трех вышеперечисленных государств.

Мне кажется это единственно приемлемый вариант по Крыму, и конечно с другой нашей территории россияне должны уйти.

Будет такое решение при Путине, или его приемнике - не знаю. Но такой вариант позволит «глубинному народу», как любят говорить о них эксперты, почувствовать что они защитили российско ориентированных жителей Крыма. Бред конечно, но они это "съедят", лишь бы санкции сняли….

Поэтому последние решения о частичной мобилизации, это попытка со своей стороны поднять ставки, чтобы сесть за стол переговоров. А возможно и сценарий убрать Путина, чтобы очистить путь к новым переговорам.

Посмотрим, но то, что победа будет за нами, в этом нет ни малейшего сомнения, поскольку сейчас идет геополитическая игра, кто больше получит преференций на развале России.

P.S. Чем больше думаю о написанном, тем больше склоняюсь что это скорее план по отстранению Путина. Необходимо поднять ставки, чтобы война вошла в каждый дом. Тогда и 10% сторонников активных боевых действий будут похоронены вместе с Путиным. Ну а Зеленский намекнул приемнику, что готов вопрос Крыма решать политическим путем.

Вадим Гриб, «Фейсбук»

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