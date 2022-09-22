В Бурятии начали «мобилизовать» мертвых 5 22.09.2022, 12:32

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Первый случай произошел в Улан-Удэ.

Россиянка Наталья Семенова, жительница Улан-Удэ (Бурятия), рассказала, что сегодня, 22 сентября, из военкомата пришли за ее умершим два года назад братом.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

«Сегодня из военкомата пришли за моим умершим 2 года назад братом. Хочу отметить, брат в армии не служил вообще никогда, ибо по состоянию здоровья не подходил!» - поделилась гражданка РФ.

По ее словам, сначала пришедшие из военкомата не поверили, что он мертв, но потом извинились.

«Как теперь верить этим листовкам, что не кто-то не подлежит мобилизации и что она «частичная»? Если за мертвыми приходят? С одной стороны смешно - у них все сведения устаревшие, с другой - Бурятия как всегда - впереди планеты всей - готовы к поставкам мяса!» - выразила возмущение Семенова.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.

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