В Бурятии начали «мобилизовать» мертвых

В Бурятии начали «мобилизовать» мертвых5
- 22.09.2022, 12:32
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Первый случай произошел в Улан-Удэ.
Россиянка Наталья Семенова, жительница Улан-Удэ (Бурятия), рассказала, что сегодня, 22 сентября, из военкомата пришли за ее умершим два года назад братом.
Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНИАН.
«Сегодня из военкомата пришли за моим умершим 2 года назад братом. Хочу отметить, брат в армии не служил вообще никогда, ибо по состоянию здоровья не подходил!» - поделилась гражданка РФ.
По ее словам, сначала пришедшие из военкомата не поверили, что он мертв, но потом извинились.
«Как теперь верить этим листовкам, что не кто-то не подлежит мобилизации и что она «частичная»? Если за мертвыми приходят? С одной стороны смешно - у них все сведения устаревшие, с другой - Бурятия как всегда - впереди планеты всей - готовы к поставкам мяса!» - выразила возмущение Семенова.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.