Украинская армия «продавила» российский фронт на юге и востоке 22.09.2022, 14:55

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Опубликована карта боевых действий от британской разведки.

Украинские военные продолжают держать оборону на юге и востоке и не дают врагу продвинуться. Подразделения ВСУ имеют определенные успехи на отдельных участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

По данным британской разведки, тяжелые бои идут на Донбассе. Россия продолжает штурмовать позиции ВСУ в районе Песков и обстреливать населенные пункты из тяжелого вооружения.

Однако, по данным британской карты, украинские военные продвинулись у Лимана Донецкой области. Также бои идут вдоль левого берега реки Оскол, ранее форсированной ВСУ.

В Запорожской области оккупанты обстреливают всю линию фронта, пытаясь сдержать наступление украинских защитников.

В Херсонской области ВСУ преуспевают на севере региона. Украинские бойцы также взяли под огневой контроль логистические пути врага.

В Институте изучения войны (ISW) также подтвердили, что ВСУ проводят наступательные операции вблизи Лимана в Донецкой области.

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