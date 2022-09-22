Белорусские комбайнеры много зарабатывают?2
- 22.09.2022, 15:12
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Пропагандисты пытались рассказать о «богачах в сельском хозяйстве», но что-то пошло не так.
В TikTok белорусский комбайнер показал свой расчетный лист за август. Пропагандисты сразу подхватили это, мол, в Беларуси можно хорошо зарабатывать, сообщает «Еврорадио».
Но в листе видно, что за 22 дня мужчина отработал 330 часов. Это значит, что в среднем по 15 часов в день. Если подсчитать, то получится, что один час работы комбайнера стоит всего 10,3 рубля.
Но самое главное: нормальные деньги комбайнеры получают только в жатву – раз в год. Заработанное откладывается, чтобы потом при зарплатах, которые зачастую меньше в разы, свести концы с концами.