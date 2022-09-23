«Пограничник сфотографировал паспорт» 1 23.09.2022, 11:06

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ФОТО: TRANSLER.RU

Как сейчас пересекают границу России и Беларуси.

После объявления мобилизации многие россияне стараются выехать из страны. Беларусь — одно из самых популярных направлений: нет виз, прозрачная граница, хорошее транспортное сообщение. Но точно ли можно выехать/въехать бесконтрольно? Портал devby.io спросил у читателей, путешествующих из РФ и РБ, как дела на границе. Вот три кейса: поезд, самолет, машина.

21 сентября

— Еду из России в Беларусь на поезде. Как обычно, при посадке проверили билет и паспорт. Поезд заполнен. Обычно пробегает пограничник и проверяет бегло взглядом паспорта — сейчас этого не было (во всяком случае в моем вагоне), хотя в Смоленске объявили, что будет пограничный контроль.

21 сентября

— Летела из Санкт-Петербурга в Минск вчера. Никаких проблем, повышенного трафика и очередей не было. В «Пулково» пограничница внимательно посмотрела мой белорусский паспорт, попросила сделать шаг назад и еще несколько раз сверила лицо. Передо мной стояли парни 25-30 лет с российскими паспортами — их довольно долго держали на паспортном контроле, задавали вопросы, но всех пропустили.

22 сентября

— Друг-россиянин утром на машине ехал из Москвы в Минск. На границе была небольшая очередь: много фур, поменьше легковых. В принципе, говорит, все прошло быстро и безболезненно: российский пограничник взял паспорт, спросил, куда друг путь держит. Все как обычно. Единственное новшество: пограничник зачем-то сфотографировал паспортные данные аппаратом, похожим на «мыльницу». Предполагаю, чтобы отслеживать россиян в Беларуси и собирать информацию на уклонистов.

У друга есть ВНЖ в Беларуси, но от мобилизации это не спасает, он ограниченно годен и может попасть во вторую волну. Однако машина — на белорусских номерах и есть квартира в Минске. Возможно, это поможет.

В белорусских медиа сегодня появилась информация о том, что силовики якобы получили устное указание идентифицировать граждан РФ, которые прячутся от мобилизации в Беларуси, — поддерживать связь с владельцами «квартир на сутки», проверять автомобили на российских номерах.

Российские медиа сообщают об очередях на выезд в Грузию, Казахстан, Финляндию и Монголию. О массовых отказах мужчинам в пересечении границы неизвестно. Пограничники выборочно опрашивают их о службе в армии. В Кремле утверждают, что информация про очереди — «фейк».

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